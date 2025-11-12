Uvolnění místa v Google One má rozhraní ze seznamky

Zdroj: Google
Relativně nedávno se podařilo zachytit změny ve zdrojovém kódu aplikace Google Fotky, které obsahují změnu systému výběru fotek pro třídění. Toto ještě není připraveno a zatím nevíme, kdy máme novinku očekávat, ale mezitím Google udělal podobnou změnu a rovnou ji zavedl do své aplikace Google One.
Třídění jako na seznamce
Právě seznamky mají jednoduchý systém třídění, kde jedním gestem doprava nebo doleva rozhodujete, jestli se vám daná osoba líbí či nikoliv. Ten samý systém je nyní v aplikaci Google One při rozhodování, jestli daný soubor chcete smazat či nikoliv.
Stačí jít do sekce pro uvolnění místa v aplikaci Google One a zvolit velké fotky a videa. V základu se zobrazí maticové rozložení, ale pokud kliknete na konkrétní soubor, aktivuje se nové rozhraní, jak můžete vidět níže. Zde pak pomocí gest rozhodujete, co se má zachovat a co se má smazat. Současně nahoře vidíte velikost uvolněného místa. Jakákoliv událost se dá vzít zpět pomocí šipky v horní části displeje.
Zde ale podobnost se seznamkou končí, jelikož gesta nejsou finální. Jde více méně jen o výběr, co se má zachovat a co ne, jelikož následně musíte kliknout na tlačítko zkontrolovat nebo se vrátit zpět. Zde pak uvidíte vybraný obsah pro kontrolu a až pak můžete provést právě odstranění souborů. I tak se asi jedná o jednodušší procházení obsahu. Ostatně u videí dochází při procházení ke spuštění, takže se jde jednoduše rozhodnout. Navíc takto projdete jednoduše více obsahu.
Zdroj: androidpolice.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
OnePlus má v nejbližších plánech model Ace 6T
WELOCK: Být svobodný může být výhodné
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře