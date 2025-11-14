Evropská komise opět vyšetřuje Google, má údajně znevýhodňovat některé zpravodajské weby

Zdroj: Grok
Google patří mezi internetové dominanty a v mnoha oblastech drží většinový podíl. I proto je často pod drobnohledem nejrůznějších úřadů a orgánů. Ostatně má dlouhou historii sporů s EU, ale není jediný. Nyní Evropská komise začíná další prošetřování Googlu kolem výsledků vyhledávání.
Znevýhodňuje některé zpravodajské weby?
Evropská komise začala prošetřovat, jestli Google uplatňuje spravedlivé, přiměřené a nediskriminační podmínky přístupu k webovým stránkám vydavatelů ve Vyhledávání Google. Tedy jestli zvýhodňuje nebo znevýhodňuje některé webové stránky dle vlastních metrik hodnocení webových stránek. Google totiž vytváří interní hodnocení webových stránek, což je taková forma reputace. Cílem je nedoporučovat weby s nekalými praktikami.
V rámci vyšetřování jde ale o údajné znevýhodnění zpravodajských webů, které nabízí komerční obsah od jiných partnerů. Je zde podezření, že pokud webová stránka má jiný reklamní systém než od Googlu, má horší možnost zobrazení ve vyhledávání. Komise má podezření, že pokud web neobsahuje Google reklamy kompletně, Google jej znevýhodní.
Jedná se ale zatím o oznámení vyšetřování a není jisté, jestli Komise najde nějaké důkazy, případně jestli k něčemu takovému dochází. Je možné, že se tak děje, ale možná z jiného důvodu. Některé alternativní reklamní systémy nebo jiný komerční obsah nabízí prostor pro méně relevantní reklamu, případně obsahující pochybné nebo dokonce i podvodné nabídky. Proto to může mít vliv na celkové hodnocení zpravodajských webů.
Vyšetřování bude trvat přibližně 12 měsíců. Pakliže dopadne špatně pro Google, hrozí mu pokuta 10 % z celkového celosvětového obratu.
Znevýhodňování nebo běžná praktika?
Je celkem pochopitelné, že Google bude zvýhodňovat weby s reklamou přímo od něj samotného. Ostatně stačí připomenout praktiky Seznam.cz, kde přímo zpravodajské weby musí souhlasit a nabízet jen reklamu od Seznamu, pakliže chtějí být zviditelněni na hlavní stránce Seznam.cz. Pakliže web nemá jen reklamu od české firmy, nebo má společně s reklamou od někoho jiného, Seznam.cz web na hlavní stránce nezobrazí.
Zdroje: lupa.cz, ec.europa.eu
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře