Chytré hodinky nově v obchodech – pro děti, s LTE, i levné s GPS

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Garmin Bounce 2
Ne všechny hodinky musí vypadat jako „Tamagotchi“, jak dokazuje novinka Garmin Bounce 2. Jsou sice dražší, ale nabízí i mobilní připojení, rodičovské funkce a vychytávky pro děti.HEUREKAALZAGarmin Bounce 2Cena od 7 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro
TicWatch Pro 5 Enduro je sice starší model, ale na českém trhu se ne moc často objevují produkty této značky. Za relativně příznivou cenu se nabízí slušně vybavené WearOS hodinky s duálním displejem.HEUREKAMobvoi TicWatch Pro 5Cena od 4 560 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
EcoSpark Vira52
Další hodinky patří mezi ty levnější, i tak EcoSpark Vira52 se chlubí výdrží na jedno nabití až jeden týden. Bohužel zde není AMOLED displej. Nabízí se hodně sportovních funkcí a sledování aktivit.HEUREKAEcoSpark Vira52Cena od 1 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Rubicon RNCF41
Poslední dnešní model je současně nejlevnější, ale také se v něčem odlišují. Jednak mají AMOLED displej, ale chlubí se také přímou podporou GPS, proto se více mohou hodit sportovně naladěným uživatelům, co chtějí vést přesnější záznamy o aktivitách.HEUREKARubicon RNCF41Cena od 1 223 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
