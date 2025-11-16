Chytré hodinky nově v obchodech – pro děti, s LTE, i levné s GPS

2025-11-15T08:15:44+01:00
• 16. 11. 2025#Příslušenství

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Garmin Bounce 2

Ne všechny hodinky musí vypadat jako „Tamagotchi“, jak dokazuje novinka Garmin Bounce 2. Jsou sice dražší, ale nabízí i mobilní připojení, rodičovské funkce a vychytávky pro děti.

HEUREKAALZAGarmin Bounce 2 na Heureka.czGarmin Bounce 2Cena od 7 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

4b2ce676 7a1a 4f8c b341 d39f5c35af40 0x0x

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro

TicWatch Pro 5 Enduro je sice starší model, ale na českém trhu se ne moc často objevují produkty této značky. Za relativně příznivou cenu se nabízí slušně vybavené WearOS hodinky s duálním displejem.

HEUREKAMobvoi TicWatch Pro 5 na Heureka.czMobvoi TicWatch Pro 5Cena od 4 560 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

41916ab1 a36c 4001 8041 f6c2cbf458ca 2000x2000x

EcoSpark Vira52

Další hodinky patří mezi ty levnější, i tak EcoSpark Vira52 se chlubí výdrží na jedno nabití až jeden týden. Bohužel zde není AMOLED displej. Nabízí se hodně sportovních funkcí a sledování aktivit.

HEUREKAEcoSpark Vira52 na Heureka.czEcoSpark Vira52Cena od 1 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

0fa26784 5c28 4a31 87cf ddd5779b59bf 2000x2000x

Rubicon RNCF41

Poslední dnešní model je současně nejlevnější, ale také se v něčem odlišují. Jednak mají AMOLED displej, ale chlubí se také přímou podporou GPS, proto se více mohou hodit sportovně naladěným uživatelům, co chtějí vést přesnější záznamy o aktivitách.

HEUREKARubicon RNCF41 na Heureka.czRubicon RNCF41Cena od 1 223 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

082c100c 48f8 450e 9a2e 8c8a2298b191 2000x2000x

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

