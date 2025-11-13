OnePlus 15 představen, neposkočil jen v jednom čísle

Některé společnost dělají trochu kouzla se samotnými názvy mobilů. Sem tam se dočkáme přeskočení číslovky, což je i případ novinky od OnePlus. Minulý rok byly představeny modely OnePlus 13 a OnePlus 13R. Následně přišly na trh mobily OnePlus 13TOnePlus 13s. Dnes zde máme OnePlus 15, top model, který umí zastínit konkurenci.

Konečně pořádná dávka energie

OnePlus 15 je top model, a to je jedno, na jakou specifikaci se podíváte. I tak jedna součástka hravě překonává známější top modely. Samozřejmě myslíme baterii, která má kapacitu 7300 mAh. Firma použila nejnovější technologii založenou na křemíku a uhlíku, díky čemuž se v menším balení nabízí více energie. Navíc OnePlus 15 má tloušťku 8,1 nebo 8,2 mm, podle verze modelu. Je zde i podpora pro 120W nabíjení přes USB C a 50W bezdrátová technologie.

73cb87620c0b04f3bd97d720c11a28441007857272 1440x1440x b4323a0336e310aa524f974ef2dce709 944405808 1440x1440x

Zdroj: OnePlus

Jak byste asi čekali od top modelu, byl zde použit nejvýkonnější procesor od Qualcommu, tedy Snapdragon 8 Elite Gen 5. OnePlus ale navíc přidalo o vlastní čip pro WiFi pro zvýšení výkonu a efektivity. Aby toho nebylo, je zde i dedikovaný čip pro dotykovou vrstvu pro zvýšení rychlosti a přesnosti. Firma nešetřila ani na operačních pamětech a úložišti, nabízí se nejrychlejší technologie, zejména u verze s 16 GB RAM. Hodně se zapracovalo na vylepšení výkonu u her, kde mimo jiné displej dosahuje na 165Hz obnovovací frekvenci a celkově byl optimalizován výkon. To vše je podpořeno chlazením, které má za cíl co nejrychleji odvést a rozprostřít nadbytečné teplo. Toho bylo docíleno velkou odpařovací komorou.

Samotná fotografická výbava vypadá dle specifikací velmi dobře, jenže tentokrát zde není spolupráce s nějakou další společnosti v této oblasti. Místo toho mobil nabízí DetailMax Engine, který cílí na zvýšení detailů u fotografií. Ten navíc vylepšuje i rychlofocení a také focení za zhoršených světelných podmínek a v noci, aspoň dle společnosti. To vše navíc umí natáčet videa 4K 120fps s Dolby Vision.

911f10e96779af19ec91cedffda18a3e 1835699554 1440x1440x

Zdroj: OnePlus

Kromě toho jsme se dočkali dedikovaného tlačítka Plus Key, které slouží i pro pořízení snímků obrazovek, přičemž je nad tímto obsahem použito AI pro zjištění informací. Slouží ale i pro jinou extrakci dat. Vše se pak ukládá do dedikované aplikace Mind Space pro následné třídění a získávání informací. Tato aplikace používá Gemini od Googlu. Ostatně Gemini je primární AI pro celý mobil. Jsou zde ale i další aplikace s AI, jako je záznamník nebo portrétní aplikace. Nechybí AI skenovací aplikace a také AI PlayLab s experimentálními funkcemi.

OnePlus 15 přichází s Androidem 16 a dostane ještě 4 roky aktualizací, takže by měl získat Android 17, 18, 19 a 20. Dnes tuto délku podpory můžeme hodnotit jako průměrnou, nebo lehce nadprůměrnou. U bezpečnostních aktualizací je situace lepší. Smartphone je bude dostávat po dobu 6 let od uvedení.

Recenze OnePlus 15 – Král je mrtev, nechť žije král

Ceny a dostupnost

BarvaVarianta úložištěCena
Sand Storm16 GB RAM / 512 GB úložiště€1099 (€999 do 12. prosince)
Ultra Violet16 GB RAM / 512 GB úložiště€1099 (€999 do 12. prosince)
Infinite Black16 GB RAM / 512 GB úložiště€1099 (€999 do 12. prosince)
Infinite Black12 GB RAM / 256 GB úložiště€949

Současně je zde akce v případě, že koupíte mobilní telefon přímo na stránkách výrobce. Konkrétně lze získat slevu 100 eur na variantu s vyšší kapacitou úložiště, jak je uvedeno výše.

Navíc si budou moct vybrat jeden z několika zdarma dostupných produktů nebo příslušenství v hodnotě až €349, včetně OnePlus Watch 3, OnePlus Pad Lite, OnePlus Buds Pro 3 a dalších. Prvních 100 kupujících také kromě uvedeného dárku dostane zdarma stabilizátor DJI Osmo Mobile 7.

Specifikace OnePlus 15

  • displej: 6,78 palců, 2772 x 1272 pixelů, 1-120 Hz (až 165 Hz), 1800 nitů (min. 1 nit)
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra/Ultra+
  • úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
  • Android 16 + OxygenOS 16
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 50 MPx, 3,5x zoom, OIS
      • 50 MPx, 116°
    • přední – 32 MPx
  • ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • IP66, IP68, IP69, IP69K
  • 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, GPS(L1+L5), GLONASS(G1), BeiDou(B1I+B1C+B2a), Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NFC, USB 3.2 Gen 1,
  • rozměry:
    • Infinite Black/Ultra Violet: 161,4 x 76,7 x 8,2 mm; 215 gramů
    • Sand Storm: 161,4 x 76,7 x 8,1 mm; 211 gramů
  • baterie: 7300 mAh + 120 W USB C, 50W bezdrátově

Zdroj: Tisková zpráva

