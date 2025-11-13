OnePlus 15 představen, neposkočil jen v jednom čísle

Zdroj: OnePlus
Některé společnost dělají trochu kouzla se samotnými názvy mobilů. Sem tam se dočkáme přeskočení číslovky, což je i případ novinky od OnePlus. Minulý rok byly představeny modely OnePlus 13 a OnePlus 13R. Následně přišly na trh mobily OnePlus 13T a OnePlus 13s. Dnes zde máme OnePlus 15, top model, který umí zastínit konkurenci.
Konečně pořádná dávka energie
OnePlus 15 je top model, a to je jedno, na jakou specifikaci se podíváte. I tak jedna součástka hravě překonává známější top modely. Samozřejmě myslíme baterii, která má kapacitu 7300 mAh. Firma použila nejnovější technologii založenou na křemíku a uhlíku, díky čemuž se v menším balení nabízí více energie. Navíc OnePlus 15 má tloušťku 8,1 nebo 8,2 mm, podle verze modelu. Je zde i podpora pro 120W nabíjení přes USB C a 50W bezdrátová technologie.
Jak byste asi čekali od top modelu, byl zde použit nejvýkonnější procesor od Qualcommu, tedy Snapdragon 8 Elite Gen 5. OnePlus ale navíc přidalo o vlastní čip pro WiFi pro zvýšení výkonu a efektivity. Aby toho nebylo, je zde i dedikovaný čip pro dotykovou vrstvu pro zvýšení rychlosti a přesnosti. Firma nešetřila ani na operačních pamětech a úložišti, nabízí se nejrychlejší technologie, zejména u verze s 16 GB RAM. Hodně se zapracovalo na vylepšení výkonu u her, kde mimo jiné displej dosahuje na 165Hz obnovovací frekvenci a celkově byl optimalizován výkon. To vše je podpořeno chlazením, které má za cíl co nejrychleji odvést a rozprostřít nadbytečné teplo. Toho bylo docíleno velkou odpařovací komorou.
Samotná fotografická výbava vypadá dle specifikací velmi dobře, jenže tentokrát zde není spolupráce s nějakou další společnosti v této oblasti. Místo toho mobil nabízí DetailMax Engine, který cílí na zvýšení detailů u fotografií. Ten navíc vylepšuje i rychlofocení a také focení za zhoršených světelných podmínek a v noci, aspoň dle společnosti. To vše navíc umí natáčet videa 4K 120fps s Dolby Vision.
Kromě toho jsme se dočkali dedikovaného tlačítka Plus Key, které slouží i pro pořízení snímků obrazovek, přičemž je nad tímto obsahem použito AI pro zjištění informací. Slouží ale i pro jinou extrakci dat. Vše se pak ukládá do dedikované aplikace Mind Space pro následné třídění a získávání informací. Tato aplikace používá Gemini od Googlu. Ostatně Gemini je primární AI pro celý mobil. Jsou zde ale i další aplikace s AI, jako je záznamník nebo portrétní aplikace. Nechybí AI skenovací aplikace a také AI PlayLab s experimentálními funkcemi.
OnePlus 15 přichází s Androidem 16 a dostane ještě 4 roky aktualizací, takže by měl získat Android 17, 18, 19 a 20. Dnes tuto délku podpory můžeme hodnotit jako průměrnou, nebo lehce nadprůměrnou. U bezpečnostních aktualizací je situace lepší. Smartphone je bude dostávat po dobu 6 let od uvedení.
Ceny a dostupnost
|Barva
|Varianta úložiště
|Cena
|Sand Storm
|16 GB RAM / 512 GB úložiště
|€1099 (€999 do 12. prosince)
|Ultra Violet
|16 GB RAM / 512 GB úložiště
|€1099 (€999 do 12. prosince)
|Infinite Black
|16 GB RAM / 512 GB úložiště
|€1099 (€999 do 12. prosince)
|Infinite Black
|12 GB RAM / 256 GB úložiště
|€949
Současně je zde akce v případě, že koupíte mobilní telefon přímo na stránkách výrobce. Konkrétně lze získat slevu 100 eur na variantu s vyšší kapacitou úložiště, jak je uvedeno výše.
Navíc si budou moct vybrat jeden z několika zdarma dostupných produktů nebo příslušenství v hodnotě až €349, včetně OnePlus Watch 3, OnePlus Pad Lite, OnePlus Buds Pro 3 a dalších. Prvních 100 kupujících také kromě uvedeného dárku dostane zdarma stabilizátor DJI Osmo Mobile 7.
Specifikace OnePlus 15
- displej: 6,78 palců, 2772 x 1272 pixelů, 1-120 Hz (až 165 Hz), 1800 nitů (min. 1 nit)
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra/Ultra+
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Android 16 + OxygenOS 16
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, 3,5x zoom, OIS
- 50 MPx, 116°
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP66, IP68, IP69, IP69K
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, GPS(L1+L5), GLONASS(G1), BeiDou(B1I+B1C+B2a), Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NFC, USB 3.2 Gen 1,
- rozměry:
- Infinite Black/Ultra Violet: 161,4 x 76,7 x 8,2 mm; 215 gramů
- Sand Storm: 161,4 x 76,7 x 8,1 mm; 211 gramů
- baterie: 7300 mAh + 120 W USB C, 50W bezdrátově
