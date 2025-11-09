To nej z uplynulého týdne #45 – FitBit, Mapy, Apple Watch, WhatsApp a další

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.
Vodafone Vánoce: Druhé zařízení za 1 Kč pro kohokoliv a slevy na tarify
T-Mobile představil vánoční nabídku a nyní zde máme Vodafone, tedy spíše první část nabídky. Ta se soustřeďuje na výhodnější nákupy a také slevy na tarify. [pokračování článku]
Podle studie Googlu Android blokuje o 58 % více spamových a podvodných SMS než iOS
V rámci měsíce kybernetické bezpečnosti zveřejnil Google ve spolupráci s YouGov zajímavou studii, která porovnává množství nevyžádaných zpráv mezi uživateli Androidu a iOS. Výsledky jasně hovoří ve prospěch Androidu a ještě výrazněji ve prospěch majitelů telefonů Pixel. [pokračování článku]
Apple po 17 letech vytvořil webovou verzi App Store
Apple má jednu nespornou výhodu proti mnohým výrobcům. Samozřejmě myslíme to, že si vyrábí hardware a software. Nemusí se starat o jiné firmy a podobně, takže některé věci ani nemusí řešit. Příkladem byl App Store, tedy centrum pro aplikace. Samotný obchod je na každém zařízení, což byl asi důvod, proč nikdy neexistovala plnohodnotná webová verze jako u Obchodu Play. To se nyní ale mění. [pokračování článku]
Tesco Mobile Vánoce – data navíc, i dárek k nákupu
Včera jsme vás informovali o vánoční nadílce od Vodafonu a dnes se ozývá virtuální mobilní operátor Tesco Mobile. I ten má bonusy pro nové i stávající zákazníky. [pokračování článku]
WhastApp je oficiálně pro Apple Watch
Teprve nedávno se objevily informace o chystané aplikaci WhatsApp pro hodinky od Applu a nyní ji zde máme. Dnes právě došlo k představení této novinky. [pokračování článku]
Moto Edge 70 oficiálně, tloušťka je pod 6 mm a cena od 16 499 Kč
Po skoro měsíci od uvedení Motorola Moto X70 Air jsme se dočkali představení pro globální trh, i ten český. Mobil změnil název na Motorola Moto Edge 70, ale jinak se specifikace nezměnily. Cena pro český trh je nastavena na 19 999 Kč, ale je zde zaváděcí akce, v rámci které lze novinku získat na 16 499 Kč. [pokračování článku]
Mobilní operátoři pod drobnohledem, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje šetření
Už jsme zde měli mnoho vyšetřování a nejrůznějších analýz, co se týče mobilních operátorů. Nikdy se ale nedospělo k závěru, že by docházelo k nějakému významnému porušování zákonů, respektive že by existovala například kartelová dohoda. Sice zde byla snaha přinést na trh čtvrtého mobilního operátora, ale to skončilo velkým nezdarem. [pokračování článku]
Apple Watch přijdou o jednu funkci v EU, a podstatnou
Pokud máme u sebe více zařízení, hodí se funkce synchronizace dat mezi nimi. Některé společnosti to umí perfektně, jiné na tom pracují, aby celý proces byl bezchybný. Nyní ale čeká nemilé překvapení majitele Apple Watch. Firma totiž odebere jednu podstatnou funkci. [pokračování článku]
Mapy od Seznamu dostávají nové možnosti výletů a úpravy mapy
Seznam.cz postupně mění svou mapovou službu a snaží se ji dostat na mezinárodní trh, i prostřednictvím nové adresy a názvu – mapy.com. I tak se dočkáváme nových funkcí, a dnes zde máme dvě novinky. [pokračování článku]
JBL přináší dětská sluchátka Junior Free
Nabídka bezdrátových sluchátek se rozrůstá o nevšední přírůstek z dílny společnosti JBL. Na prodejní pulty míří zástupce nesoucí název Junior Free, který je zaměřen výhradně na nejmenší uživatele. Výrobce tomu v podstatě vše podřídil. Kvalita poslechu tentokrát zcela ustoupila před maximální bezpečností. Ke všemu sluchátka půjdou pořídit za víc než férovou cenu. [pokračování článku]
Fitbit Labs testuje detekci neobvyklých zdravotních trendů a studii hypertenze s hodinkami Pixel Watch 3
Společnost Fitbit pod hlavičkou Googlu rozšiřuje své ambice v oblasti digitálního zdraví. V rámci nové iniciativy Fitbit Labs se rozbíhají dvě výzkumné aktivity: Unusual Trend Detection (detekce neobvyklých zdravotních trendů) a Hypertension Study Lab, zaměřená na včasné rozpoznání vysokého krevního tlaku pomocí hodinek Pixel Watch 3. [pokračování článku]
Huawei poprvé nasadil NearLink u FreeBuds Pro 5
Firma Huawei má za sebou tiskovou konferenci na domácí půdě, kde mimo jiné došlo k odhalení bezdrátových sluchátek s názvem FreeBuds Pro 5. Čínský gigant sice zatím nezveřejnil kompletní výpis výbavy, ale díky již spuštěnému systému předobjednávek alespoň známe první klíčové prvky. Vůbec poprvé došlo k nasazení vlastní technologie NearLink Audio zajišťující bezdrátovou komunikaci v nadstandardní kvalitě. [pokračování článku]
Google vylepšuje NotebookLM na Androidu: nově nabízí studijní kartičky a kvízy poháněné umělou inteligencí
Společnost Google tento týden oznámila výrazné vylepšení své vzdělávací aplikace NotebookLM, která nyní nabízí nové funkce pro efektivní učení. Po debutu na webu v září nyní přicházejí AI generované studijní kartičky a kvízy také do mobilní aplikace pro Android a iOS. NotebookLM se tak stává ještě užitečnějším pomocníkem pro studenty, samouky i profesionály. [pokračování článku]
Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #44 – ChatGPT Go, Apple, podcast, DevFest a další
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google vylepšuje NotebookLM na Androidu: nově nabízí studijní kartičky a kvízy poháněné umělou inteligencí
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře