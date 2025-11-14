Honor a MagicOS 10 s Android 16 – první zařízení potvrzena

Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie
Čínské společnosti zpravidla představí nové verze nadstaveb operační systému u mobilů pro domácí trh a pak se zpožděním se dočkáme uvedení na globálním trhu. Nejde ale jen o zdržování, jelikož systém pro čínský trh není ten samý co pro globální. Nyní se ale Honor pochlubil novou nadstavbou MagicOS 10 podstavenou na Android 16.
MagicOS 10
Jak byste asi předpokládali, došlo na vyladění výkonu, optimalizace funkcí a vylepšení například HONOR Seamless Smart Connectivity pro snadnější sdílení obsahu mezi zařízeními. Zde společnost uvádí i možnost sdílení obsahu s iPhony. I tu se ale nabízí navíc funkce pro překlad v reálném čase, ale podporu češtiny zatím nehledejte.
Zdroj: Honor
Zapracovalo se na dalších možnostech upravování vzhledu a chování systému. Došlo i na přidání funkce Motion Sickness Relief, která se aktivuje během jízdy v dopravním prostředku a snaží se snížit diskomfort. Další vylepšení je v přidání AI Deepfake Detection pro rozpoznávání potenciálních hrozeb. Kromě toho byla přidána rozšířená podpora pro Bluetooth formáty zaměření na vysoké rozlišení.
Magic Capsule rozšiřuje podporu pro vícero aplikací a zobrazuje kontextové aktivity právě v okamžiku, kdy jsou potřeba, jako je spuštění časovače, nahrávání hlasových poznámek nebo spuštění upomínek. Uživatelé mohou dále přizpůsobovat svá zařízení pomocí rozšířených možností, které upravují vzhled a chování systému podle individuálních preferencí.
Dostupnost aktualizací
Honor nám také sdělil, která zařízení se mají dočkat této aktualizace. Od poloviny listopadu začnou šířit aktualizace, přičemž první mobil bude Magic7 Pro (recenze). Na prosinec jsou naplánované aktualizace mobilů Magic V5, HONOR 400 a HONOR 400 Pro. Dále se bude pokračovat modely Magic6 Pro, Magic5 Pro, Magic V3 a Magic V2, ale zde nemáme přesnější určení času, ale je možné, že se tyto kousky dočkají ještě letos, případně v lednu.
Ostatní mobily budou následovat až v dalším roce. Které to budou, nevíme, ale čínský seznam může napovědět, které mobily asi dostanou aktualizaci. Jen nevíme kdy.
Zde je kompletní čínský seznam mobilů s přislíbenou aktualizací:
- Honor Magic V5
- Honor Magic6 Ultimate Edition
- Honor Magic7 RSR | Porsche Design
- Honor Magic6 Pro
- Honor Magic7 Pro
- Honor Magic6
- Honor Magic7
- Honor 400 Pro
- Honor GT Pro
- Honor 400
- Honor Magic6 RSR | Porsche Design
- Honor MagicPad3
- Honor Magic V3
- Honor Magic5 Pro
- Honor Magic Vs3
- Honor Magic5
- Honor Magic5 Ultimate Edition
- Honor Tablet GT2 Pro
- Honor Magic V2 RSR | Porsche Design
- Honor Tablet GT Pro
- Honor Magic V2 Ultimate Edition
- Honor Tablet GT
- Honor Magic V2
- Honor V9
- Honor MagicPad2
- Honor Magic V Flip2
- Honor 100 Pro
- Honor Magic V Flip
- Honor 100
- Honor Magic Vs2
- Honor 90 GT
- Honor Magic vs. Ultimate Edition
- Honor Magic Vs.
- Honor X70
- Honor 300 Ultra
- Honor X70i
- Honor 300 Pro
- Honor X60 GT
- Honor 300
- Honor 10
- Honor GT
- Honor X9 Pro
- Honor 200 Pro
- Honor X9
- Honor 200
