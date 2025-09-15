Samsung uvedl Galaxy Tab A11. Zbytečný tablet?

2025-09-15T09:00:06+02:00
• 15. 9. 2025

Zdroj: Samsung

Vždy očekáváme, že nové zařízení bude mít lepší specifikace, nebo že za stejnou cenu dostaneme něco víc. Po nějaké době zde máme nový tablet, ale při pohledu na specifikace byste si řekli, že se jedná o nějaký levný mobil s větším displejem.

Samsung představil Galaxy Tab S10 Lite, cena začíná na 9 999 Kč

Neohromí

Řada Galaxy Tab A spadá u Samsungu mezi ty nižší, což ostatně potvrzuje i model A11, který nemá ani Full HD+ displej. Nabízí se zde LCD panel s 90Hz obnovovací frekvencí a spíše HD rozlišením. Úhlopříčka je 8,7 palců, takže se jedná spíše o menší kousek. Jako obvykle, ani v tomto případě Samsung přímo neuvádí, jaký procesor byl použit, ale asi se bude jednat o vlastní Exynos.

Galaxy Tab A11 2 e1757810728889 2052x1130x Galaxy Tab A11 e1757810697840 2052x1125x

Zdroj: Samsung

Fotografická výbava je zde jen základní a novinka disponuje stereo reproduktory. Kupodivu je zde i konektor pro sluchátka, což se tak často nevidí. Galaxy Tab A11 patří nejen mezi ty menší, ale i mezi lehčí tablety, jelikož má 335 gramů. Bohužel vnitřní baterie má kapacitu jen 5100 mAh, což není nějak závratná hodnota.

Na trh se dostanou dvě základní varianty. Jedna nabídne jen WFi připojení k internetu, druhá disponuje LTE konektivitou. Zatím nevíme, kdy se tablet dostane na evropský trh, ani za jakou cenu. Na toto si musíme počkat.

Specifikace Samsung Galaxy Tab A11

  • displej: 8,7 palců, 1340 x 800 pixelů, LCD, 90 Hz
  • procesor: 2,2 GHz
  • RA: 4 GB
  • úložiště: 64/128 GB + microSD
  • Foťáky:
    • zadní – 8 MPx
    • přední – 5 MPx
  • 3.5mm jack
  • stereo
  • WiFi 5, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, Bluetooth 5.3
  • rozměry: 211 x 124,7 x 8 mm; 335 gramů
  • baterie: 5100 mAh

Zdroj: ubergizmo.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

