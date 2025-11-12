Google vydává Pixle Drop – nášup novinek pro Android

Zdroj: Google
Google nečeká, až jednou za rok vydá novou verzi systému Android, aby mohl přinést novinky pro uživatele. Jednak aktualizací systému je více a také má jiné cesty, jak uživatelům přinést novinky, například skrze aktualizaci Google Play Služeb. Jednou za pár měsíců navíc představí Pixel Drop, což je takový větší balíček novinek. V tomto týdnu jsme se ho dočkali, takže se pojďmě podívat, co nového na nás čeká.
Pixel Drop
První vylepšení se týká integrace Gemini Nano Banana, tedy nástroje pro modifikaci obrázků. Nově je funkce dostupná přímo ve zprávách a jmenuje se Remix. Navíc všichni uživatelé mohou přetvářet pomocí AI jeden obrázek, takže se jedná o takovou kolaborativní práci. Google dodává, že funkce je omezena věkem a je starší 18 let. Postupně by se měla dostat do všech zařízení ještě tento rok, ale zde je nutností používat RCS komunikaci.
Google také zmiňuje, že přidal nový tématický balíček do systému prostředí. Jmenuje se „Wicked: For Good“ a bude dostupný jen do 31. ledna 2026. Ostatně jde vidět, že se Google chystá na zavedení širších možností v rámci motivů systému. Nedávno byla zachycena nová aplikace právě zaměřené na motivy, ale zatím není zcela připravena.
Další úprava se týká spíše notifikací chatovacích aplikací. Pakliže se jich nahromadí více, tak se systém pokusí udělat rychlý souhrn pro lepší představu o konverzaci. Toto vylepšení pracuje přímo s lokálním AI a nic se neposílá na servery. Bohužel zatím bude fungovat jen v angličtině a také jen na Pixelech 9 a novějších. Zde si asi Google potřebuje funkci otestovat, ale nepředpokládáme, že bychom se jí nedočkali později v češtině.
Vývojáři také zapracovali na rozšíření detekce podvodů, respektive rozšířili působení funkcionality na další typy aplikací. Zde ale platí, že funkce je dostupná jen v USA. Menší změna se týká VIP kontaktů. Nově mají vyšší prioritu než ostatní a budou více viditelní, zejména pakliže nahlásí, že jsou v krizové situaci.
Google také zapracoval na AI editoru snímků ve své aplikaci Google Fotky. Nově se zapracovalo na možnosti odebrání brýlí, přičemž systém použije dřívější fotografie dané osoby pro rekonstrukci zbytku obličeje. To samé bude platit pro klobouk, případně pro změnu výrazu. Zde bohužel čekáme vůbec na zpřístupnění funkce, jelikož je dostupná jen v USA.
Do Google Map míří úsporný režim, kdy se navigace zobrazuje v černobílém provedení. Funkce je nazvaná jako úsporný režim. Sice by se mohla dostat na každé zařízení, ale Google ji zatím omezil na sérii Pixel 10.
Společnost také rozšířila některé funkce do dalších zemí, jako je například Call Notes nebo Scam Detection, ale i tak zůstává omezení na angličtinu. Takže pokračuje čekání.
