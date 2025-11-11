Apple představil iPhone Pocket, nejde o zařízení

Zdroj: Apple
Někdy Apple představí příslušenství nebo doplněk, který se sice vyznačuje třeba i zajímavým zpracováním, ale také mnohdy vysokou cenou. Stačí zmínit kolečka pro počítač nebo speciální utěrku za speciální cenu. Nyní uvedl v rámci příslušenství iPhone Pocket.
iPhone Pocket
Název by se hodil spíše pro nějaké budoucí zařízení malých rozměrů, ale v tomto případě, jak sám Apple uvádí, se jedná o kus látky. V podstatě je to pletená kapsa pro jakýkoliv iPhone a je dostupná ve dvou velikostech. Menší je spíše na ruku, větší se hodí přes rameno. Společnost uvádí, že tento doplněk je vyráběn v Japonsku za použití speciálního výrobního procesu.
Nabízí se v mnoha barvách a je to vlastně trochu designová záležitost, jak nosit své zařízení u sebe. Na výrobě spolupracoval Apple se společností ISSEY MIYAKE. No a nyní samotná cena. Menší verze má nastavenou cenu na 149,95 dolarů (cca 3 150 Kč), větší verze pak stojí 229,95 dolarů (cca 4 800 Kč). Ceny jsou ale uvedeny bez daně a dalších poplatků.
V tuto chvíli se jedná o limitovanou edici, což asi zapříčiní vyšší zájem. Navíc je iPhone Pocket dostupné jen ve Francii, Číně, Itálii, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji, Velké Británii a USA. Předpokládáme, že se objeví přeprodejci, případně si tento doplněk můžete koupit ve Francii nebo Itálii. Česká cena by se asi pohybovala kolem 4 100 Kč, respektive 6 240 Kč, což je dost na „kus látky“.
Zdroj: phonearena.com
