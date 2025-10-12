To nej z uplynulého týdne #41 – Režim AI, podcast, WiFi ve vlacích, Waze a další

Zdroj: Instagram
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Waze přináší novou funkci, nebezpečí na silnici nahlásíte jednoduše hlasem
Navigační aplikace Waze představuje převratnou novinku – díky funkci „Conversational Reporting“ mohou řidiči hlásit nebezpečné situace na silnici pouhým hlasem, bez potřeby zadávat hlášení zdlouhavě ručně přes několik úrovní „matláním po displeji“, což mnohdy může vytvářet nebezpečné situace při řízení. [pokračování článku]
Poznámky Evernote dostávají velkou AI aktualizaci
Dříve velmi populární poznámková aplikace Evernote se chystá vrátit na scénu. Po letech klesajícího zájmu přichází aplikace s velkou aktualizací, která ve velkém zapojuje umělou inteligenci a za cíl si klade zvednout zájem uživatelů. [pokračování článku]
Google AI vyhledávání přichází do Česka jako Režim AI
Google si nechává novinka po nějakou dobu jen pro domácí trh, ale následně dojde k rozšíření do dalších anglicky mluvících zemí. Pak většinou následují ty státy, kde je velký počet obyvatel. Sem tam udělá výjimku a dojde i na menší krajiny, včetně tedy Česka. Dnes je takový den, jelikož přináší do našich končin Google AI, tedy speciální režim hledání. Ten navíc dostal o české označení Režim AI. [pokračování článku]
Perplexity Comet: nový AI prohlížeč zdarma jako konkurent pro Google Chrome
Společnost Perplexity oznámila, že její AI prohlížeč Comet je k dispozici zcela zdarma pro všechny uživatele. Ještě nedávno byl přístup omezen pouze na prémiové předplatitele za 200 dolarů měsíčně v rámci tarifu Perplexity Max. Nyní se Comet otevírá široké veřejnosti a ambiciózně se staví do role konkurenta legendárního Google Chrome. [pokračování článku]
České vlaky mají velmi dobré WiFi připojení v porovnání s jinými zeměmi
Mobilní připojení k internetu je v našich končinách poměrně dobře rozšířené, ale i tak se najdou hluchá místa, tedy bez signálu. Dokonce se rozšířily i neomezené tarify bez nějakého FUP. I tak mají mnozí ve zvyku raději používat WiFi při cestování vlakem. Spojení bývá silnější a stabilnější. Společnost Ookla vydala zprávu, kde hodnotí právě připojení k internetu přes WiFi i Českých drah. [pokračování článku]
Podcast: Už vám volali kyberšmejdi?
Už vám volali kyberšmejdi? Dneska si probereme naše historky a povíme si jak proti nim bojovat. Kromě toho si ale řekneme, jak bojují o některé společnosti s omezením podvodných hovorů a SMS. [pokračování článku]
Zlatý věk programátorů (ne)skončil. Začíná éra charakteru.
Trh s IT lidmi prochází největší proměnou za posledních 15 let. Média píší o konci zlatého věku programátorů, ale skutečnost je mnohem komplexnější. Nejde o úpadek, ale o přerod. A ten odhaluje slabiny i příležitosti, ve firmách, ve vzdělání i v samotném způsobu, jak přemýšlíme o práci v IT. [pokračování článku]
TAG Heuer Connected Calibre E5 jsou nové chytré hodinky založené na Androidu
Značka TAG Heuer svého času velmi spolupracovala s Googlem a uváděla na trh chytré hodinky se systémem Wear OS. Dnes je to již jinak a již se nevěnuje této kategorii hodinek. I tak jsme se dnes dočkali novinky v podobě TAG Heuer Connected Calibre E5, která má operační systém založený na Androidu. [pokračování článku]
Qualcomm kupuje Arduino: ovládne komunitu 33 milionů vývojářů a míří k AI revoluci
Ve světě technologií došlo k nečekanému kroku. Společnost Qualcomm oznámila akvizici společnosti Arduino – ikonického hráče na poli open-source hardware a software. Tento krok otevírá nové možnosti v oblasti edge computingu, umělé inteligence a vývoje inteligentních zařízení pro miliony vývojářů po celém světě. [pokračování článku]
Instagram mění prostředí, zatím na zkoušku
Čím je aplikace nebo služba populárnější nebo používanější, tím je komplikovanější dělat nějaké zásadní změny. Například Google dělá modifikace po malých částech, aby si postupně uživatelé zvykli. Instagram čeká poměrně velká změna, ale v tomto případě nejde rozfázovat změny postupně. Z tohoto důvodu se první nabídne možnost si vyzkoušet novinku v předstihu. [pokračování článku]
Rozdáváme příslušenství od PanzerGlass pro mobily Galaxy S24, Galaxy S25 a Galaxy S25 Ultra
Sem tam se u nám v redakci nakupí různé produkty do partnerů. Zpravidla děláme soutěže, ale tentokrát jsme si řekli, že to nebudeme komplikovat. Od našeho partnera PanzerGlass jsme dostali příslušenství pro Galaxy S24 (recenze), Galaxy S25 a Galaxy S25 Ultra (recenze). Jde o obaly a ochranná skla. Vzhledem k tomu, že příslušenství je pro konkrétní mobily, tak jsme se rozhodli, že ho jen tak věnujeme zájemcům. [pokračování článku]
Vivo uvedlo OriginOS 6 a zveřejnilo seznam zařízení, které dostanou aktualizaci
Některé společnosti ve velké představují nové verze svých nadstaveb, které jsou postaveny nad nejnovější verzí systému Android. Náročnost změn má samozřejmě dopad na rychlost vydání nové verze a také na její šíření. Aby toho nebylo málo, firmy mají o dva a více variant pro různé trhy. Vivo patří mezi takové, respektive jejich systém OriginOS má verzi pro Čínu a pak pro zbytek světa. Hlavní odlišnost je v integraci Google služeb a aplikací. Nyní zde máme OriginOS 6 pro Čínu, díky čemuž se dozvídáme některé důležité informace. [pokračování článku]
SoundCloud se mění v hudební sociální síť, přináší nové funkce pro sdílení a objevování
