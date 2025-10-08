Google AI vyhledávání přichází do Česka jako Režim AI

Zdroj: Google
Google si nechává novinka po nějakou dobu jen pro domácí trh, ale následně dojde k rozšíření do dalších anglicky mluvících zemí. Pak většinou následují ty státy, kde je velký počet obyvatel. Sem tam udělá výjimku a dojde i na menší krajiny, včetně tedy Česka. Dnes je takový den, jelikož přináší do našich končin Google AI, tedy speciální režim hledání. Ten navíc dostal o české označení Režim AI.
Režim AI
Novinka se stává součástí Google Vyhledávání, tedy že bude ve webové verzi i v mobilní aplikaci. Jak nám bylo potvrzeno, je zde kompletní lokalizace v češtině. Tento speciální režim pracuje trochu jinak jako standardní vyhledávání. Můžete si novinku představit jako svého zaměstnance, kterému dáte složitější dotaz na vyhledání, přičemž za vás projde všechny možné zdroje a vše následně uceleně předloží.
Jak můžete vidět výše na obrázku, tak nejde jen o vyhledávání informací, můžete také požadovat, aby výsledná data byla nějak seskupena, seřazena a případně jinak zobrazena.
Google v tomto případě vezme jakýkoliv složitější dotaz v tomto režimu, rozloží si jej na menší a projde zdroje, následně dojde k seskupení a předložení výsledků. Kromě toho je tento režim multimodální, což znamená, že můžete zadávat dotazy textem, hlasem, i prostřednictvím fotek. Co se týče používání, tak Režim AI musíte jednoduše zvolit při každém použití. Google Vyhledávání tedy nebude vnucovat tuto novinku, tedy aspoň zatím.
Je zde i stinná stránka Režimu AI, respektive má dopad na prokliky na weby. Mnohé již zaznamenaly značné poklesy a nižší organickou návštěvnost. Současně se budou muset měnit principy a postupy na webových stránkách. Na druhou stranu se zatím nedá říci, že by si Google AI našel velkou popularitu mezi uživateli. Jak vidí Režim AI expert, si můžete přečíst v rozsáhlejším článku na webu Lupa.cz, který napsal Pavel Ungr.
Režim AI je zdarma a Google jej nebude začleňovat za nějaké předplatné, byť v USA mají právě předplatitelé nějaké funkce navíc. Režim AI oficiálně vstupuje na český trh právě dnešním dnem, ale to ještě neznamená, že jej musíte mít hned k dispozici. Google novinku šíří postupně mezi uživateli.
