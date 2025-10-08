Google AI vyhledávání přichází do Česka jako Režim AI

Google AI vyhledávání přichází do Česka jako Režim AI
2025-10-08T04:30:57+02:00
• 8. 10. 2025#AI

Zdroj: Google

Google si nechává novinka po nějakou dobu jen pro domácí trh, ale následně dojde k rozšíření do dalších anglicky mluvících zemí. Pak většinou následují ty státy, kde je velký počet obyvatel. Sem tam udělá výjimku a dojde i na menší krajiny, včetně tedy Česka. Dnes je takový den, jelikož přináší do našich končin Google AI, tedy speciální režim hledání. Ten navíc dostal o české označení Režim AI.

Režim AI

Novinka se stává součástí Google Vyhledávání, tedy že bude ve webové verzi i v mobilní aplikaci. Jak nám bylo potvrzeno, je zde kompletní lokalizace v češtině. Tento speciální režim pracuje trochu jinak jako standardní vyhledávání. Můžete si novinku představit jako svého zaměstnance, kterému dáte složitější dotaz na vyhledání, přičemž za vás projde všechny možné zdroje a vše následně uceleně předloží.

Režim AI Hlavní obrázek 2096x1182x

Zdroj: Google

Jak můžete vidět výše na obrázku, tak nejde jen o vyhledávání informací, můžete také požadovat, aby výsledná data byla nějak seskupena, seřazena a případně jinak zobrazena.

Google v tomto případě vezme jakýkoliv složitější dotaz v tomto režimu, rozloží si jej na menší a projde zdroje, následně dojde k seskupení a předložení výsledků. Kromě toho je tento režim multimodální, což znamená, že můžete zadávat dotazy textem, hlasem, i prostřednictvím fotek. Co se týče používání, tak Režim AI musíte jednoduše zvolit při každém použití. Google Vyhledávání tedy nebude vnucovat tuto novinku, tedy aspoň zatím.

Je zde i stinná stránka Režimu AI, respektive má dopad na prokliky na weby. Mnohé již zaznamenaly značné poklesy a nižší organickou návštěvnost. Současně se budou muset měnit principy a postupy na webových stránkách. Na druhou stranu se zatím nedá říci, že by si Google AI našel velkou popularitu mezi uživateli. Jak vidí Režim AI expert, si můžete přečíst v rozsáhlejším článku na webu Lupa.cz, který napsal Pavel Ungr.

Režim AI je zdarma a Google jej nebude začleňovat za nějaké předplatné, byť v USA mají právě předplatitelé nějaké funkce navíc. Režim AI oficiálně vstupuje na český trh právě dnešním dnem, ale to ještě neznamená, že jej musíte mít hned k dispozici. Google novinku šíří postupně mezi uživateli.

Zdroj: Google

Zdroj: Google

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem 🤔

💡ANKETA: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat