První dojmy Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra – co je nového? [preview]

Samsung dnes uvedl novou řadu Galaxy S25 a my jsme měli možnost si podrobně osahat a poslechnout, co je nového již v předstihu. Proto vám dnes přinášíme naše první dojmy na Galaxy S25, Galaxy S25+ a také nejvyšší model Galaxy S25 Ultra. Ten se dočkal asi nejvíce novinek.

Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra

Po delší době Samsung obměnil design nejvyššího modelu Galaxy S25 Ultra. Ten před pár lety podědil ostré linie od řady Galaxy Note. Těm je však téměř konec, telefon je nově kulatější, ačkoliv ne tak jako základní modely Galaxy S25 a S25+. Osobně se mi celkem líbí a myslím si, že především v ruce z dlouhodobého hlediska to je dobrý krok. Mimo to je Ultra model také užší se šířkou 77,6 mm oproti 79 mm u předchůdce. Přitom má o kousek větší displej s úhlopříčkou 6,9 palce.

Všechny modely zaujmou výraznějším provedení fotoaparátů s širším rámečkem kolem čoček. Mimo to zhubly. Novinky jsou dle slov výrobce nejtenčí Galaxy S jaké kdy byli. V ruce je to opravdu znát, pocitově mi přišel základní model až nepřirozeně lehký.

Největší redukce váhy však nastala u Ultry, která je o 15 gramů lehčí. Plusko pak zhublo 7 gramů a základ 6 gramů. A proč dokázal Samsung ubrat tolik u Ultra? S Pen už nemá Bluetooth a neumí na dálku ovládat telefon, prý to nikdo nepoužíval. Kvůli tomu tam nemusí být bezdrátová nabíječka pro S Pen.

Možná někteří očekávali podporu standardu Qi2 s magnety. Bohužel tato technologie by telefonu přidala nějakou tu hmotnost a tloušťku a to letos nejspíš nebylo cílem. Na druhou stranu poprvé jsou dostupné alespoň kryty s podporou Qi2.

Galaxy S25 Ultra stále nabízí titanové tělo a „zatmavené“ sklo Gorilla Armor. To je zde v druhé generaci, která má být o 30% odolnější proti poškrábání. Mimochodem Samsung se pochlubil, že odolnější sklo Gorilla Armor u Galaxy S24 ultra zapříčinilo o 60 % méně oprav displejů u S24 Ultra oproti S23 Ultra v jejich servisech. Bohužel je škoda, že nové sklo zůstalo exkluzivní jen na Ultra modelu na přední straně a zadní strana a základní S25 a S25+ mají stále Victus2.

Barevné varianty jsou letos inspirovány přírodou a tak tu máme jako hlavní barvu modrou. V případě základních modelů můžete sáhnout buď po světle modré nebo tmavě modré. Ta mimochodem vypadá skvěle. Dále je k dispozici světle zelená a šedá. Galaxy S25 Ultra dostane modrou, šedou, bílou a černou, vše v titanu. Na eshopu Samsungu budou pak ještě k dispozici další dodatečné barvy.

„Nejlepší inovace vždy vycházejí z potřeb uživatelů. Proto vyvíjíme umělou inteligenci Galaxy AI tak, aby se díky ní s telefony pracovalo přirozeným způsobem bez jakékoli námahy a překážek,“ prohlásil TM Roh, prezident a ředitel divize Mobile eXperience v Samsung Electronics. „Řada Galaxy S25 znamená definitivní přechod na operační systém s umělou inteligencí a přináší zásadní změny, které se týkají nejen použití moderních technologií, ale i každodenního života.“

Umělá inteligence stále v hlavní roli

Samsung plně spolupracuje s Googlem a novinky dostanou Gemini v nové verzi. Ta již bude výchozí místo Google Asistenta, a je zde podpora češtiny a slovenštiny. Gemini nově bude umět vykonávat i činnost v telefonu a to až dvě najednou jako „vyhledej a pošli zprávu“, „vyhledej koncert a přidej mi to do kalendáře“ nebo „udělej mi souhrn YouTube videa a přidej do Samsung poznámek“ (vytáhne z automatického přepisu). Gemini Live čeká také plná podpora češtiny. Circle to Search nyní zvládne i hledat hudbu.

Samsung má v telefonu ale i vlastní chytré prvky jako nově Now Bar, což je taková obdoba Dynamic Islandu z iPhonů. Jednoduše to lze popsat jako interaktivní notifikace nebo widgety.

Now Brief je přehled, co uživatele čeká. Ráno tak třeba dostanete informace o spánku, ranních událostech a aktuálním počasí. Obsah se samozřejmě mění během dne. Je zde i částečná podpora aplikací třetích stran, například Spotify.

Samozřejmě zde stále máme také Galaxy AI, kde je ale podpora češtiny trochu omezenější. Textový asistent a poznámkový asistent ji však umí. U fotek potěší upravená logika pro mazání objektů u generativní AI, už více maže než že by tam generovala jiné věci.

Uvnitř tepe Snapdragon 8 Elite for Galaxy u všech verzí. To je po zvěstech o Exynos čipech skvělá zpráva. Chlazení bylo vylepšeno, Ultra nabízí o 40 % větší chladící systém ve srovnání s S24 Ultra, o 15 procent u menších S25. Úložiště je UFS 4.0 krom malé S25 s 128GB. Ta má UFS 3.1, protože se toto malé úložiště prý nedělá jako UFS 4.0.

Fotoaparát

Galaxy S25 Ultra dostala do vínku nový ultra širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 50 MPx, větším senzorem a lepší světelností. Má autofokus, a tak se používá i pro makro snímky. Škoda, že Samsung nevylepšil trojnásobný teleobjektiv, ten má stále stejný senzor a 10 MPx.

Zcela nový je ProVisual engine pro zpracování snímků, telefon výrazně lépe pracuje s videem. Při natáčení nočních videí výrobce slibuje větší redukci šumu a více detailů. To si určitě pak při testování rádi vyzkoušíme. Standardem pak bude nově 10bitové HDR video.

Podobně jako Google a Apple, také Samsung přináší nově mazání zvuku při nahrávání videa. Lze tak zesílit či zeslabit různé kategorie zvuku jako hlas, hudba, vítr, příroda, dav nebo hluk. Lze použít i na starší videa.

Profíky potěší záznam Log videa a virtuální clona v aplikaci Expert RAW.

Ceny série Galaxy S25

Galaxy S25 Ultra barvy: Jet Black, Jade Green, Pink Gold, Černý titan, Šedý titan, Modrý titan, Stříbrný titan 12 GB + 1 TB – 45 499 Kč 12 GB + 512 GB – 39 499 Kč 12 GB + 256 GB – 35 999 Kč

Galaxy S25+ barvy: Pink Gold, Blue Black, Coral Red, Šedá, Zelená, Světle Modrá, Tmavě Modrá 12 GB + 256 GB – 31 999 Kč 12 GB + 512 GB – 28 999 Kč

Galaxy S25 barvy: Pink Gold, Blue Black, Coral Red, Šedá, Zelená, Světle Modrá, Tmavě Modrá 12 GB + 512 GB – 26 999 Kč 12 GB + 256 GB – 23 999 Kč 12 GB + 128 GB – 21 999 Kč



Samotný prodej bude zahájen 7. února, ale je zde ještě akce v rámci předobjednávek. V rámci ní mohou zákazníci získat model s dvojnásobně vyšší kapacitou úložiště za cenu modelu s kapacitou nižší.

Specifikace Galaxy S25 Ultra

displej: 6,9 palců, QHD+, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz

procesor: Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy

RAM: 12 GB

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

Android 15 + One UI 7

Foťáky: zadní – 200 MPx, OIS 50 MPx, 120° 50 MPx, 5x zoom, OIS 10 MPx, 3x zoom, OIS přední – 12 MPx

IP68

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4

rozměry: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm; 218 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W USB C, bezdrátové nabíjení

Specifikace Galaxy S25+

displej: 6,7 palců, QHD+, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz

procesor: Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy

RAM: 12 GB

úložiště: 256/512 GB

Android 15 + One UI 7

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 120° 10 MPx, 3x zoom, OIS přední – 10 MPx

IP68

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4

rozměry: 158,4 x 75,8 x 7,3 mm; 190 gramů

baterie: 4900 mAh + 45W USB C, bezdrátové nabíjení

Specifikace Galaxy S25

displej: 6,2 palců, Full HD+, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz

procesor: Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy

RAM: 12 GB

úložiště: 128/256/512 GB

Android 15 + One UI 7

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 120° 10 MPx, 3x zoom, OIS přední – 10 MPx

IP68

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4

rozměry: 146,9 x 70,5 x 7,2 mm; 162 gramů

baterie: 4000 mAh + 25W USB C, bezdrátové nabíjení



