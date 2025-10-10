Qualcomm kupuje Arduino: ovládne komunitu 33 milionů vývojářů a míří k AI revoluci

Zdroj:Techradar
Ve světě technologií došlo k nečekanému kroku. Společnost Qualcomm oznámila akvizici společnosti Arduino – ikonického hráče na poli open-source hardware a software. Tento krok otevírá nové možnosti v oblasti edge computingu, umělé inteligence a vývoje inteligentních zařízení pro miliony vývojářů po celém světě.
Co znamená akvizice Arduino pro Qualcomm?
Akvizice, která zatím čeká na regulatorní schválení, má pro Qualcomm zásadní strategický význam. Umožní mu totiž proniknout hlouběji do globální komunity vývojářů a tvůrců, kterou Arduino dlouhodobě podporuje. Tato komunita čítá více než 33 milionů aktivních uživatelů a zahrnuje jak hobby nadšence, tak profesionály z průmyslu, výzkumu a vzdělávání.
Arduino si i po akvizici zachová svou značku a bude i nadále podporovat široké spektrum mikrořadičů od různých výrobců. To potvrzuje, že Qualcomm si uvědomuje hodnotu otevřeného ekosystému a chce na něm stavět, nikoli jej uzavírat.
Synergie open-source přístupu a výkonných čipů
Podle vyjádření Nakula Duggala, generálního ředitele divize pro automotive, průmysl a embedded IoT ve společnosti Qualcomm, jde o další krok v realizaci vize zpřístupnit špičkové AI a výpočetní technologie široké vývojářské základně. Qualcomm již dříve získal společnosti Foundries.io a Edge Impulse – akvizice Arduino tento plán dále posiluje. „Spojujeme open-source filozofii Arduino s výpočetním výkonem a AI schopnostmi našich čipů,“ uvedl Duggal. „Díky tomu mohou miliony vývojářů tvořit inteligentní řešení rychleji a efektivněji.“
Arduino UNO Q: První výsledek spolupráce
Jedním z prvních hmatatelných výsledků nové spolupráce bude Arduino UNO Q – inovativní vývojová deska s tzv. „dual brain“ architekturou. Spojuje v sobě výkon procesoru Qualcomm Dragonwing s kombinací Linuxového prostředí a mikrořadičových schopností v reálném čase.
UNO Q bude podporovat nové integrované vývojové prostředí Arduino App Lab, které umožní kombinovat reálný čas, Python, Linux a AI workflow v rámci jedné platformy. Tento krok má výrazně zjednodušit vývoj pokročilých aplikací – od průmyslových řídicích systémů až po vzdělávací projekty.
Přístupnost, inovace a globální komunita
CEO společnosti Arduino Fabio Violante uvedl, že spojení s Qualcommem posílí jejich závazek k otevřenosti a inovacím. Podle něj je UNO Q jen začátek nové éry, ve které se vývoj AI nástrojů stane dostupnější a intuitivnější pro každého.
Massimo Banzi, spoluzakladatel Arduino, zároveň zdůraznil, že i přes vstup do velkého technologického impéria zůstane Arduino věrné svým hodnotám – otevřenosti, přístupnosti a komunitnímu duchu.
Zdroj: techradar.com
