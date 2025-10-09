Podcast: Už vám volali kyberšmejdi?

Už vám volali kyberšmejdi? Dneska si probereme naše historky a povíme si jak proti nim bojovat. Kromě toho si ale řekneme, jak bojují o některé společnosti s omezením podvodných hovorů a SMS.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.
