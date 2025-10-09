Podcast: Už vám volali kyberšmejdi? PODCAST

Podcast: Už vám volali kyberšmejdi?
2025-10-09T18:25:42+02:00
• 9. 10. 2025#Ostatní #Podcast

Už vám volali kyberšmejdi? Dneska si probereme naše historky a povíme si jak proti nim bojovat. Kromě toho si ale řekneme, jak bojují o některé společnosti s omezením podvodných hovorů a SMS.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

