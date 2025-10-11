Vivo uvedlo OriginOS 6 a zveřejnilo seznam zařízení, které dostanou aktualizaci

Zdroj: Vivo
Některé společnosti ve velké představují nové verze svých nadstaveb, které jsou postaveny nad nejnovější verzí systému Android. Náročnost změn má samozřejmě dopad na rychlost vydání nové verze a také na její šíření. Aby toho nebylo málo, firmy mají o dva a více variant pro různé trhy. Vivo patří mezi takové, respektive jejich systém OriginOS má verzi pro Čínu a pak pro zbytek světa. Hlavní odlišnost je v integraci Google služeb a aplikací. Nyní zde máme OriginOS 6 pro Čínu, díky čemuž se dozvídáme některé důležité informace.
OriginOS 6
Jak byste očekávali od čínské společnosti, tak u nové verze systému se chlubí grafickými novinkami, které mohou připomínat jiné systémy, například iOS. Je to ale již taková tradice, tedy na čínském trhu, kde se ke kopírování staví trochu jinak než v našich končinách. Kromě toho se nabídnout nové animace. I čínské verze OriginOS 6 nechybí spousta AI funkcí a možností, ale ty nebudou jen tak v globální variantě.
Co všechno bude v OriginOS 6 pro svět se dozvíme až později, respektive za pár dnů. S čím se dá ale počítat, je například optimalizace systému. Vivo uvádí, že výdrž baterie se prodloužila o 7 % u videohovorů, o 18 % u krátkých videí a o 14 % u her. Podstatnější je ale seznam zařízení, které dostanou OriginOS 6. Ano, jde o čínskou verzí, ale více méně zde není jakákoliv překážka u globální verze systému a mobilů, které jsou dostupné na našem trhu, případně tom evropském. Může se lišit načasování, případně může dojít ke zpoždění, ale neočekáváme nějaké dramatické změny.
Listopad
- vivo:
- X Fold5
- X200 Ultra
- X200 Pro Satellite Edition
- X200 Pro
- X200 Pro mini
- X200s
- X200
- iQOO:
- iQOO 13
- iQOO Neo10 Pro+
- iQOO Neo10 Pro
- iQOO Neo10
Prosinec
- vivo:
- X Fold3 Pro
- X Fold3
- X100 Ultra
- X100s Pr
- X100 Pro
- X100s
- X100
- iQOO:
- iQOO 12 Pro
- iQOO 12
- iQOO Neo9S Pro+
- iQOO Neo9S Pro
- iQOO Neo9 Pro
- iQOO Neo9
- iQOO Z10 Turbo+
Leden
- vivo:
- X Fold2
- X90 Pro+
- X90 Pro
- X90s, X90
- S30 Pro mini
- S30
- iQOO:
- iQOO 11 Pro
- iQOO 11S
- iQOO 11
- iQOO Z10 Turbo Pro
- iQOO Z10 Turbo
Únor
- vivo:
- X Flip
- S20 Pro
- S20
- iQOO:
- iQOO Neo8 Pro
- iQOO Neo8
- iQOO Z9 Turbo+
- iQOO Z9 Turbo Long Battery life Edition
- iQOO Z9 Turbo
- iQOO Z9
Březen
- vivo:
- X Fold+
- S19 Pro
- S19
- vivo Pad5 Pro
- vivo Pad5
- vivo Pad5e
- vivo Pad3 Pro
- vivo Pad3
- iQOO:
- iQOO 10 Pro
- iQOO 10
- iQOO Pad5 Pro
- iQOO Pad5
- iQOOPad5e
- iQOO Pad2 Pro
- iQOO Pad2
Duben
- vivo:
- S18 Pro
- S18
- S18e
- Y500
- iQOO:
- iQOO Neo7 Racing Edition
- iQOO Neo7
- iQOO Neo7 SE
Květen
- vivo:
- Y300GT
- Y300 Pro+
- Y300
- Y300c
- Y300t
- Y300+
Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com
