Poznámky Evernote dostávají velkou AI aktualizaci
2025-10-07T16:00:18+02:00
• 7. 10. 2025#Aktualizace #Aplikace

Zdroj: Evernote

Dříve velmi populární poznámková aplikace Evernote se chystá vrátit na scénu. Po letech klesajícího zájmu přichází aplikace s velkou aktualizací, která ve velkém zapojuje umělou inteligenci a za cíl si klade zvednout zájem uživatelů.

Evernote dostává největší aktualizaci za poslední roky

V posledních letech konstantně klesala popularita známé aplikace pro uchovávání poznámek, Evernote. Vývojáři aplikace však v posledních dvou letech tvrdě pracovali na nové aktualizaci, která přináší řadu AI funkcí a pokusí se tento trend změnit. Nová aktualizace, která byla oznámena v pondělí, je největším vylepšením poznámkové aplikace od roku 2020.

Hlavní novinkou je tzv. AI asistent, kterým se může Evernote pyšnit díky integraci ChatGPT do aplikace. Ten dokáže poznámky psát, sumarizovat i třídit. Novou funkci demonstroval šéf produktu v Evernote, Federico Simionato, když asistentovi řekl, aby naplánoval třídenní výlet do Barcelony a poté ukazoval, co všechno se vzniklou poznámkou AI dokáže.

evernote aktualizace 1536x986x

Zdroj: PC Mag

Evernote při představení updatu rovněž kladl důraz na soukromí. Uživatelská data mají zůstat chráněná, jelikož se po zpracování dotazu ihned smažou z cloudu. Vylepšení se pak měla dle dostupných zdrojů dočkat i transkripce textu, která nyní lépe pochopí strukturu textu a pozná například kdy použít nadpisy či odrážky.

Posledním vylepšením je pak AI Semantic Search. Při hledání ve svých poznámkách se díky této funkci uživatelé už nemusí spoléhat na konkrétní klíčová slova. Vyhledávač v Evernote si totiž poznámky spojí podle jejich významu a souvislostí.

Otázkou však zůstává, zda budou tyto změny uživatelům stačit. Předplatné Evernote totiž není vůbec levnou záležitostí oproti konkurenci a v rámci bezplatné verze mají uživatelé nastavený limit pro pouze 50 poznámek. Celý problém tak možná tkví právě v tomto.

Zdroje: engadget.com, pcmag.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

