Waze přináší novou funkci, nebezpečí na silnici nahlásíte jednoduše hlasem

Navigační aplikace Waze představuje převratnou novinku – díky funkci „Conversational Reporting“ mohou řidiči hlásit nebezpečné situace na silnici pouhým hlasem, bez potřeby zadávat hlášení zdlouhavě ručne přes několik úrovní „matláním po displeji“, což mnohdy může vytvářet nebezpečné situace při řízení.
Jak funguje nová funkce hlasového hlášení ve Waze?
Před rokem společnost Waze oznámila, že pracuje na způsobu, jakým mohou uživatelé nahlásit nebezpečí, kolony nebo překážky na silnici prostřednictvím běžné řeči. Nyní tuto funkci pod názvem Conversational Reporting začíná postupně zavádět mezi širokou veřejnost.
Pokud při jízdě zahlédnéte náhlé zpomalení či překážku, stisknete tlačítko pro hlášení a jednoduše popíšete situaci tak, jak byste ji řekli spolujezdci: například „Před námi se tvoří kolona.“ Díky pokročilým schopnostem umělé inteligence (poháněné technologií Gemini) aplikace pochopí smysl vaší zprávy a sama automaticky zařadí správné hlášení do mapy – bez nutnosti dalších kliknutí či upřesnění.
Od Google Asistenta k opravdu chytré umělé inteligenci
Dříve bylo možné zadávat hlášení přes Google Asistenta, což vyžadovalo specifické hlasové příkazy. Nový systém ale umožňuje skutečně přirozený dialog a Waze tak odpovídá na potřeby uživatelů, kteří očekávají rychlost, jednoduchost a bezpečnost.
Postupné zavádění i drobné chyby při startu
Během uplynulého roku byla funkce testována v omezené beta verzi. Nyní Waze začíná hlasový reporting uvolňovat pro většinu uživatelů po celém světě. Funkce zatím funguje přesně podle slibů – uživatel popíše situaci a Waze se postará o zbytek.
Příliš vlezlé notifikace i potíže s přehráváním
S nasazením nové technologie ale přichází i první potíže. Někteří uživatelé si stěžují na opakované vyskakování informačních oken o nové funkci – pokud ji odmítnou, hláška se brzy objeví znovu. Objevila se i chyba, kdy se po nahlášení hlasem zastaví přehrávání hudby či podcastů a samo se již nespustí. Vývojáři Waze už na odstranění těchto potíží pracují.
Aleš Příhoda7. 10. 2025, 9:35
Zvlastni, tohle na me v aute vyskakuje uz tak pul roku. Ale umi to jen anglicky, tak to defakto nepouzivam.