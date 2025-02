Recenze Galaxy S25 Ultra – sázka na jistotu [recenze]

Galaxy S25 Ultra; zdroj: Dotekománie

Samsung představil letos již tradičně nové top modely řady Galaxy S25. Novinek není příliš, ale nejvyšší model Galaxy S25 Ultra se dočkal mírné evoluce v oblasti designu, nového ultra širokoúhlého fotoaparátu, výkonnějšího čipu a více samozřejmě AI funkci. Jaké jsou novinky v praxi? Bude to stačit mezi dravou konkurencí?

Konstrukce

Samsung Galaxy S25 Ultra po letech mění svůj tvar. Jeho rohy už nejsou tak ostré, ale výrobce je mírně zakulatil. To chválím, protože tento rok lépe padne do ruky. Boky jsou pak zcela ploché podobně jako už loni u základních S24. Na hraně se zády jsou však velmi decentně zaoblené.

Rámečky kolem displeje jsou tenčí než kdykoliv dříve. Mně osobně se líbí hlavně to, že jsou zcela symetrické na všech stranách. Titanový rám zůstal.

Kromě decentní změny tvaru novinka zhubla a pocitově celkem výrazně. Mezi top modely tak nyní působí jako jeden z těch nejlehčích. Tuto proměnu chválím, Ultra tak tolik nezatíží moji kapsu. Bohužel, daň za nižší hmotnost, padlo bezdrátové spojení se stylusem S Pen, a ten tak už nemá možnost dálkové spouště a gest. Je to škoda, ale v každodenní praxi jsem nižší hmotnost ocenil více, a podobně asi uvažoval i Samsung.

Na zádech pak korejský výrobce „nalepil“ na čočky tlustší kovový rámeček, asi aby bylo vidět, že se jedná o nový model. Designově nejsem fanoušek nového kroužku, a je škoda, že je pod ním malá škvíra, kde se můžou schovávat nečistoty.

Barevných variant je opět sedm, přičemž tři jsou exkluzivní pro obchod Samsung.cz. Mezi ty patří zelená, růžově zlatá a černá Jetblack. Zmíněná černá má jako jediná černý rám, všechny ostatní barvy mají rám z barvy přírodního titanu, tedy stříbrná s jemným zlatým nádechem. Základní čtyři barvy pak tvoří stříbrno-modrá, šedá, stříbrno-bílá a černá. Právě poslední verzi jsme dostali na test my, a jakkoliv mi z počátku barva rámu nešla k černému tělu, časem se mi to zalíbilo. Oproti loňsku jsme přišli o fialovou a žlutou.

Čtečka otisků prstů je stále úplně stejná, ultrazvuková. Mrzí mě, že slibované velké čtečky otisku prstů přes třetinu či polovinu displeje se nikdy nedočkaly nasazení, snad jediný telefon s trochu větší plochou čtečky bylo před lety vivo X80 Pro (recenze). Na Galaxy S25 Ultra je sice stále stejně velká plocha čtečky, funguje ale spolehlivě a rychle.

Voděodolnost stále zajišťuje certifikace IP68, Samsung nešel zatím cestou konkurence, která letos přidává i IP69.

Displej

Tady za mě není moc, co vylepšovat. Displej je sice stejný jako vloni, ale stále možná i to nejlepší na trhu. A to kvůli jednomu faktu. Jako jediný telefon stále nabízí Gorilla Armor, nyní už Armor2, se sníženou odrazivostí.

Maximální viditelnost na slunci je též stále skvělá, porovnával jsem ji třeba s letošním Honorem Magic7 Pro (recenze), a ten na Samsung nestačil. Tady bych jen rád podotknul, že konkurence velmi ráda udává špičkový jas v HDR. Ten zvládnou jiné modely vyšší. Jenže v praxi mnohem důležitější celkový jas na celé ploše displeje kolikrát nemají tak dobrý.

Displej samotný je o 0,1 palce větší, úhlopříčka se tak zastavila těsně pod sedmi palci na 6,9 palce. Telefon je přitom paradoxně užší se šířkou 77,6 mm oproti 79 mm u předchůdce. A spolu s nižší hmotností a tloušťkou se i to podepsalo na celkovém lepším padnutí do ruky. Všimněte si na snímku níže, jak se za dva roky ztenčila tzv. „brada“ neboli dolní rámeček.

Hardware

Uvnitř tepe elitní procesor Snapdragon 8 Elite navíc s přídomkem for Galaxy. Pozitivní zprávou je především fakt, že tento čip se letos ukrývá na všech trzích ve všech modelech řady Galaxy S25 a tak všichni dostanou to stejné. Výkonu je na rozdávání, letos je skok z předchozího čipu Snapdragon 8 Gen 3 poměrně výrazný, minimálně dle benchmarků.

Chlazení bylo vylepšeno, Ultra nabízí o 40 % větší chladící systém ve srovnání s S24 Ultra. Musím pochválit, že telefon dokončil 3D Mark Wild Life Extreme Stress Test, přičemž jeho teplota stoupla z 28 na 43 stupňů (čip se zahřál dokonce na 54 stupňů stejně jako u Honoru Magic 7 Pro se stejným čipem. Pocitově byl telefon teplý, nicméně nebylo to nijak vařící ani nepříjemné.

Specifikace Galaxy S25 Ultra

displej: 6,9 palců, QHD+, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz

procesor: Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy

RAM: 12 GB

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

Android 15 + One UI 7

Foťáky: zadní – 200 MPx, OIS 50 MPx, 120° 50 MPx, 5x zoom, OIS 10 MPx, 3x zoom, OIS přední – 12 MPx

IP68

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4

rozměry: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm; 218 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W USB C, bezdrátové nabíjení

Napájení a baterie

Za mě zklamáním je absence integrovaných magnetů pro standard Qi2. Rozumím, že by to telefonu asi přidalo pár gramů a možná i milimetrů na šířku, ale Apple to umí a nemá nějak tlusté těžké telefony. Přestože telefon nemá zmíněné magnety, Qi2 podporuje v tzv. Qi2 Ready režimu (alias Qi 2.1). Pro získání magnetů si totiž můžete dokoupit pouzdro.

Také v rychlosti dobíjení se Samsung stále drží při zemi a na dnešní dobu nabízí jen 45W drátové dobíjení. To se dle specifikací může zdát málo, jenže v praxi dobíjení vůbec není tak pomalé. Za 30 minut jsem se dostal z 15 na 65 procent a to mi moje Power Delivery nabíječka ukazovala výkon jen kolem 25 W. Na 80 procent jsem se pak dostal za 45 minut.

0. min – 15%

15. min – 41%

30. min – 65%

45. min – 80%

60. min – 93%

75. min – nabito

Výdrž baterie je solidní a jakkoliv 5000 mAh nemusí už dneska znít tak aktraktivně, za mě se dá s S25 Ultra absolvovat i dva dny provozu.

Fotoaparát

Galaxy S25 Ultra přináší nový ultra širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 50 MPx, větším senzorem a lepší světelností. Má autofokus, a tak se používá i pro makro snímky. Škoda, že Samsung nevylepšil roky opomíjený trojnásobný teleobjektiv, ten má stále stejný senzor a 10 MPx.

Zcela nový je ProVisual engine pro zpracování snímků, telefon má dle výrobce lépe nahrávat video speciálně v noci.

Celkové výsledky jsou velmi podobné jako vloni, a už dávno jsou pryč časy, kdy měl Samsung saturované a kontrastní snímky. Dnes mají naopak barvy poměrně neutrální, které jednoduše odpovídají realitě, minimálně ve dne. V noci stále bojuje se sodíkovými lampami a ulice jsou občas více laděny do zeleného odstínu. Úroveň detailů je skvělá a pokud bych měl něco vytknout, tak je to HDR. To mi přijde, že letos nefunguje úplně dobře a občas jsem i hlavním snímačem vyfotil snímek s přepalem zářivějšího objektu. Snad to ještě Samsung softwarově vyladí, protože v tomto je konkurence maličko dále.

Další snímky najdete v našem nedávném fototestu zde

Odstraňování objektů z fotek letos funguje výrazně lépe než vloni. Vloni vám AI občas místo auta, které jste chtěli odstranit, vygenerovalo jiné auto. To se mi letos nestalo ani jednou a Samsung zde potvrzuje jeho tvrzení z prezentace při představení S25.

Pomocí AI si lze i do snímku dokreslit co chcete a to za mě funguje také překvapivě skvěle. Uprostřed níže vidíte, co jsem nakreslil a vpravo pak výsledek. Umělá inteligence pochopila, že tam chci dokreslit soupravu metra.

Mazání rušivých zvuků na pozadí se Samsungu také nevyhnulo po vzoru Googlu a Applu. Jakkoliv tato funkce funguje velmi dobře, je to trochu gimmick.

Asistent kreslení vám pak pomůže z fotky nebo jakéhokoliv obrázku na vaší obrazovce vytvořit malbu různých stylů. Zde mě překvapilo, jak moc se občas liší malba od předlohy. Tu AI bere opravdu spíš jako inspiraci.

Vložil jsem třeba maďarskou tramvaj, dostal jsem nakreslenou lisabonskou. Vložil jsem Enyaq, dostal jsem staré auto. Z Octavie mi udělala BMW. Vložil jsem Katedrálu Svatého Víta a dostal jsem úplně náhodný hrad. Eiffelovka však zůstala Eiffelovkou, tak aspoň, že tak.

Nicméně malby to dělá pěkné a můžou se hodit. Nemusíte pak používat nějaký obrázek jako vzor, lze totiž i napsat či nakreslit, co chcete. A tyto dvě zmíněné možnosti lze dokonce i využít obě najednou. Kreativitu při vašem kreslení lze trochu ovlivnit v nastavení, míra shoda skici je na snímcích níže ve výchozím stavu na hodnotě 3 ze 4, kde nejvyšší znamená největší shoda s nákresem/fotkou.

Software

Stejně jako každý jiný výrobce, umělá inteligence zde hraje prim. Galaxy AI doplněná Google funkcemi zde tvoří asi největší balík AI funkcí, co na telefonech máme. Bohužel Galaxy AI stále plně neumí česky. To Gemini ta už si s vámi dnes dokáže i česky povídat v rámci Gemini Live, což je skvělá zpráva.

Skvělá zpráva je také stále stejně dlouhá podpora sedm let včetně velkých aktualizací. Zcela upřímně více už mi ani nedává smysl, ono i těch sedm let bude bohatě stačit. Za mě skoro jednou z největších novinek Galaxy S25 Ultra je nová verze OneUI 7 (schovaná nad Androidem 15). Tentokrát si totiž tuto novou verzi Samsung schoval k debutování na telefonech této řady oproti dřívějšku.

Samsung se tentokrát s OneUI 7 po letech vydal cestou inspirace iOS podobně jako to dělají čínští výrobci. Nemáme tu sice plnou kopii dynamického ostrovu (jako třeba na Honorech), ale jeho mírnou obdobu v podobě malých interaktivních widgetů umístěných v notifikační liště vlevo a na uzamčené obrazovce úplně dole. To je na druhou stranu dělá dostupnějšími na kliknutí. Jsem zvědavý na podporu aplikací třetích stran, protože pokud se nemýlím, tak toto je opět jen řešení výrobce a ne Androidu jako takového.

Zajímavou funkcí je pak Now Brief, který by vám s pomocí AI měl vždy dodávat užitečné informace na základě části dne. Bohužel jakkoliv jsem v něm aktivoval všechny možnosti, tak mi ve většině případech jen ukázal počasí a události. Přesto to samé co mám na widgetech na domovské obrazovce. Maximálně jednou za čas mi připomněl budík, připomenul mindfulness nebo nalákal, ať si otevřu YouTube Shorts (nicméně bez jakéhokoliv náhledu).

Celkově však OneUI 7 musím pochválit skvělou optimalizací, vše šlape krásně a plynule. Mírný facelift si systém také už zasloužil a třeba nové ikonky a větší užívání průhlednosti se mi líbí.

Zhodnocení

Samsung se letos možná snažil ještě o něco méně, minimálně v oblasti hardware. Žádné výrazné inovace v S25 Ultra nehledejte. Je to však naopak poměrně příjemný evoluční model, který staví na osvědčeném podvozku. Mírná změna designu jasně naznačuje, že tohle už je víc mobil řady Galaxy S než Galaxy Note s čímž souvisí i odebrání Bluetooth z S Penu. Za mě je však nižší hmotnost a tloušťka možná větší benefit než jednou za uherský rok si kliknout na S Pen z dálky.

Pochválit musím především software. One UI 7 je pro mě příjemné překvapení, byť se inspiruje iOS více než v předchozích verzích. Systém ale vypadá lépe a šlape jako hodinky. AI funkcí je zde plno, že skoro ani nemáte šanci všechny využít. Mrzí mě absence češtiny u některých Galaxy AI funkcí nebo mě zklamalo shrnutí Now Brief, které je vlastně celkem k ničemu. Naopak výrazně vylepšené je AI odstraňování objektů z fotek a kouzla dělá také AI kreslení z vašich náčrtů a fotek.

Pokud letos zvolíte Galaxy S25 Ultra, bude to pravděpodobně sázka na jistotu. Telefon vás podle mě nezklame, ale pokud máte předchůdce nebo jednoduše řečeno pár let starý Ultra top model, asi nebudete nijak zásadně překvapeni. Dnes vám již top model jednoduše vydrží déle a začíná se vyplácet ho obnovovat méně častěji než kdy dříve.

Ceny Galaxy S25 Ultra

barvy: Jet Black, Jade Green, Pink Gold, Černý titan, Šedý titan, Modrý titan, Stříbrný titan

12 GB + 1 TB – 45 499 Kč

12 GB + 512 GB – 39 499 Kč

12 GB + 256 GB – 35 999 Kč

Následující článek WhatsApp představuje nové motivy chatů Předchozí článek WELOCK: Valentýn vám přináší slevy Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama