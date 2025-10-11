Instagram mění prostředí, zatím na zkoušku

Instagram mění prostředí, zatím na zkoušku
2025-10-11T09:00:18+02:00
11. 10. 2025

Zdroj: Instagram

Čím je aplikace nebo služba populárnější nebo používanější, tím je komplikovanější dělat nějaké zásadní změny. Například Google dělá modifikace po malých částech, aby si postupně uživatelé zvykli. Instagram čeká poměrně velká změna, ale v tomto případě nejde rozfázovat změny postupně. Z tohoto důvodu se první nabídne možnost si vyzkoušet novinku v předstihu.

Nové rozhraní

Instagram aktuálně podporuje gesta, ale jsou vyhrazená pro konkrétní části. Pakliže aplikaci spustíte, zobrazí se domácí obrazovka. Gestem zleva se dostane k soukromým zprávám, gestem z levé strany pak zapnete možnost vytvoření příspěvku. Nově se ale tento způsob změní. Gesta budou určena pro pohyb mezi jednotlivými sekcemi, tedy se nabídne tímto způsobem přechod mezi jednotlivými částmi aplikace.

Zdroj: Instagram

Současně dojde k přeuspořádání tabů. Aktuálně je pořadí takové, že na prvním místě je domácí obrazovka a pak následuje vyhledávání, vytvoření příspěvku, Reels a profil. Nové uspořádání začíná také domácí obrazovkou, ale pak následují Reels, soukromé zprávy, vyhledávání a pak je profil.

Pokud budete na domácí obrazovce, tak při přesunu doleva se opět dostanete k možnosti vytvoření příspěvku. Zmizí tedy prostřední tlačítko pro příspěvek. Toto tlačítko se přesune do horního levého rohu, což je trochu daleko od palce, ale asi vývojáři spoléhají na to, že uživatelé budou hlavně používat gesta. Současně zmizelo tlačítko pro soukromé zprávy z horního pravého rohu.

Nové rozhraní se má nabídnout uživatelům na vyzkoušení, přičemž se budou moci vrátit k původnímu. Zřejmě takto chce Instagram testovat novinku a zároveň sbírat reakce. Možná ještě dojde na modifikace, ale nepředpokládáme, že by došlo k nějaké výrazné změně.

Zdroj: threads.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

