Rozdáváme příslušenství od PanzerGlass pro mobily Galaxy S24, Galaxy S25 a Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra; zdroj: Dotekománie
Sem tam se u nám v redakci nakupí různé produkty do partnerů. Zpravidla děláme soutěže, ale tentokrát jsme si řekli, že to nebudeme komplikovat. Od našeho partnera PanzerGlass jsme dostali příslušenství pro Galaxy S24 (recenze), Galaxy S25 a Galaxy S25 Ultra (recenze). Jde o obaly a ochranná skla. Vzhledem k tomu, že příslušenství je pro konkrétní mobily, tak jsme se rozhodli, že ho jen tak věnujeme zájemcům.
Nejde o soutěž, stačí si na naší Facebook stránce u níže uvedeného příspěvku říci, že chcete příslušenství, nejlépe na který konkrétní mobil. Samozřejmě můžete v komentářích zmínit kamaráda nebo známého, který má jeden z výše uvedených mobilů, aby si o něj řekl. Následně 19. 10. 2025 ve 12:00 vybereme zájemce a pošleme jim obal, ochranné sklo, nebo i obě věci. Můžete vybírat z toho, co je na obrázku.
