České vlaky mají velmi dobré WiFi připojení v porovnání s jinými zeměmi
2025-10-08T17:30:48+02:00
• 8. 10. 2025#Mobilní operátoři

Zdroj: Ookla

Mobilní připojení k internetu je v našich končinách poměrně dobře rozšířené, ale i tak se najdou hluchá místa, tedy bez signálu. Dokonce se rozšířily i neomezené tarify bez nějakého FUP. I tak mají mnozí ve zvyku raději používat WiFi při cestování vlakem. Spojení bývá silnější a stabilnější. Společnost Ookla vydala zprávu, kde hodnotí právě připojení k internetu přes WiFi i Českých drah.

Umístění v horních příčkách

V samotné analýze společnosti Ookla je poměrně hodně zemí, ale jedna konkrétní vybočuje, respektive má značný náskok. Právě Švédské dominuje v rychlosti stahování, kde dosahuje v průměru na 64,58 Mbps a u stahování pak na 54,95 Mbps. Švýcarsko, jakožto druhá země v pořadí, má rychlosti 29,79 Mbps (D) a 25,62 Mbps (U).

Česká republika si nevede vůbec špatně. V případě stahování máme průměrnou hodnotu 23,36 Mbps, díky čemuž jsme se dostali na 4. místo, hned za Irsko. U stahování jsme na tom lépe, jelikož jsme na třetím místě se 17,91 Mbps.

sweden delivers the fast 1474x1500x northern and central eur 1474x1500x

Zdroj: Ookla

České dráhy si nevedou špatně ani v případě zpoždění. Zde vede Tchaj-wan s hodnotou 13 ms, Irsko má 40 ms a Česká republika pak dosahuje na 41 ms. Kde trochu zaostáváme, je využívání 5GHz WiFi. Zde jsme se dostali na 12. místa, přičemž ve vlacích je zastoupení této technologie na 76,9 %.

V celkovém pohledu nejsou na tom české vlaky nikterak špatně a jsou před zeměmi jako Francie, Německo, Norsko, Itálie nebo Rakousko. I tak je zde prostor pro zlepšení a modernizování technologií. Což ostatně jde vidět, když se například testuje satelitní připojení.

České dráhy testují satelitní internet Starlink ve vlaku

Zdroj: Tisková zpráva

