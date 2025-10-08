České vlaky mají velmi dobré WiFi připojení v porovnání s jinými zeměmi

Zdroj: Ookla
Mobilní připojení k internetu je v našich končinách poměrně dobře rozšířené, ale i tak se najdou hluchá místa, tedy bez signálu. Dokonce se rozšířily i neomezené tarify bez nějakého FUP. I tak mají mnozí ve zvyku raději používat WiFi při cestování vlakem. Spojení bývá silnější a stabilnější. Společnost Ookla vydala zprávu, kde hodnotí právě připojení k internetu přes WiFi i Českých drah.
Umístění v horních příčkách
V samotné analýze společnosti Ookla je poměrně hodně zemí, ale jedna konkrétní vybočuje, respektive má značný náskok. Právě Švédské dominuje v rychlosti stahování, kde dosahuje v průměru na 64,58 Mbps a u stahování pak na 54,95 Mbps. Švýcarsko, jakožto druhá země v pořadí, má rychlosti 29,79 Mbps (D) a 25,62 Mbps (U).
Česká republika si nevede vůbec špatně. V případě stahování máme průměrnou hodnotu 23,36 Mbps, díky čemuž jsme se dostali na 4. místo, hned za Irsko. U stahování jsme na tom lépe, jelikož jsme na třetím místě se 17,91 Mbps.
Zdroj: Ookla
České dráhy si nevedou špatně ani v případě zpoždění. Zde vede Tchaj-wan s hodnotou 13 ms, Irsko má 40 ms a Česká republika pak dosahuje na 41 ms. Kde trochu zaostáváme, je využívání 5GHz WiFi. Zde jsme se dostali na 12. místa, přičemž ve vlacích je zastoupení této technologie na 76,9 %.
V celkovém pohledu nejsou na tom české vlaky nikterak špatně a jsou před zeměmi jako Francie, Německo, Norsko, Itálie nebo Rakousko. I tak je zde prostor pro zlepšení a modernizování technologií. Což ostatně jde vidět, když se například testuje satelitní připojení.
České dráhy testují satelitní internet Starlink ve vlaku
Zdroj: Tisková zpráva
