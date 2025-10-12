Chytré hodinky nově v obchodech – Garminy, s GPS, i dětské s LTE

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Garmin Venu 4 45mm
Novinka Garmin Venu 4 je již dostupná na českém trhu, přičemž si lze vybrat z mnoha barevných variant. Cena je trochu vyšší, ale nabízí se pokročilejší funkce a možnosti, včetně placení a je zde i GPS.HEUREKAALZAGarmin Venu 4 45mmCena od 12 217 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Garmin Venu 4 41mm
K dispozici jsou Garmin Venu 4 i v menší verzi, tedy 41mm. Cena je stejná, ale nabízí se trochu více barevných variant. Designově jsou trochu rozdílné, ale jinak se nabízí stejný základ.HEUREKAALZAGarmin Venu 4 41mmCena od 12 217 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Madvell Onyx 3
Na trhu jsou ale i levnější novinky, jako třeba Madvell Onyx 3. Zde se firma snaží lákat na AMOLED displej, ale kromě toho se také nabízí GPS pro lepší zaznamenávání sportovních aktivit.HEUREKAMadvell Onyx 3Cena od 2 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Telekom Anio 6
Sice hodinky Telekom Anio 6 vypadají jako nějaké levnější, ale v tomto případě se jedná o dětský model s podporou LTE. Mají i SOS funkce, rodičovské a zvládají i telefonování. Součástí je i GPS, WiFi.HEUREKATelekom Anio 6Cena od 6 706 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
