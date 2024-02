Recenze Galaxy S24 – k čemu jsou AI funkce dobré? [recenze]

Galaxy S24; zdroj: Dotekománie

Samsung letos představil novou řadu Galaxy S24, která se nese především na vlně umělé inteligence pod názvem Galaxy AI. Navzdory tomu dostaly i základní modely pár vylepšení, mezi ty hlavní patří nový procesor Exynos 2400, jasnější displej, větší baterie nebo mírně inovovanou konstrukci. Bude to ale letos stačit? A jaké jsou nové funkce AI v praxi?

Využití Galaxy AI

Funkce Galaxy AI jsme představili v samostatném článku už dříve zde. Jaké jsou v praxi? Vtip je v tom, že pokud primárně používáte aplikace od Googlu či jiné třetí strany, tak na ně vůbec nemusíte narazit.

Pokud místo vestavěné galerie používáte Google Fotky, místo Samsung prohlížeče Google Chrome, místo Samsung klávesnice Gboard, na poznámky máte třeba Google Keep či jinou službu než Samsung poznámky, tak pak vám Galaxy AI moc nepomůže. Je totiž schovaná jen v integrovaných Samsung aplikacích.

Jelikož střídám telefony často, tak většinou spoléhám na aplikace, které nejsou exkluzivní pro jednu značku telefonu, takže jsem si AI tolik neužil. Samozřejmě jsem si ale s funkcemi pohrál a na dobu testování kromě prohlížeče všechny Samsung aplikace používal.

Moje oblíbené AI funkce

Celkově se mi líbí, že jsou funkce po ruce a běžný uživatel tak nemusí hledat pomocníka u aplikací třetích stran. Moje dvě nejoblíbenější funkce jsou Zakroužkuj a vyhledej s Google (“Circle to Search with Google”) využívající Google Lens. Stačí kdekoliv v systému podržet domovské tlačítko a hned můžete kroužkovat, co chcete vyhledat. Překvapila mě především rychlost a plynulost. Zároveň je to také velmi přesné. Kolikrát vám to už nenajde jen nějaké boty, ale přesně ty, co máte na sobě. Tato funkce však později dorazí i na jiné telefony, Samsung má však určitou časovou exkluzivitu a líbí se mi, že se rozhodně nebojí spolupráce s Googlem.

Na snímcích výše mám pár zajímavých příkladů. Po vyfocení volantu ve Škodě Octavia Google správně poznal toto auto a přitom stejný volant mají dnes všechny nové škodovky. Fontána v obchodním centru také nebyl problém, stejně tak zmíněné boty nebo židli značky Vitra.

Moji druhou oblíbenou funkcí jsou pak generativní AI tapety. Tato funkce je plně převzata z Pixelu 8 a využívá na pozadí právě tuto americkou firmu. Nicméně to ničemu nevadí, můžete si generovat různé tapety terénu, přírody, kytek, minerálů, malby v mnoha různých stylech a barvách. Jediný mínus je zde fakt, že generování chvilku trvá.

Shrnutí a přepis

Jako užitečné vidím shrnutí a formátování v poznámkách, to funguje pěkně a může se hodit. Líbí se mi tlumočník při telefonování, jakkoliv bohužel jeho užití v našich končinách ještě nebude velké – čeština dorazí až v průběhu roku.

K dispozici je dále překladač a také záznamník mluveného slova na text. Následně je možné nahraný text rovnou shrnout. Vyzkoušel jsem na pár anglických YouTube videích pár přepisů, přičemž samotný přepis funguje na zařízení, až při shrnutí se posílají data na internet. Za zhruba 1 minutu vám přepíše 8 minutový záznam. Výsledný text není stoprocentní, občas se tam objeví maličké chybky. Stále je to ale velice solidně použitelné.

U shrnutí bych byl trochu opatrnější – AI je zde nutné kontrolovat, protože i tady má tendenci si občas trochu výmýšlet. Třeba u videa věnované testu odolnosti Galaxy S24 Ultra mi najednou jako jeden bod ve shrnutí uvádí S23 Ultra. Také mi chybí možnost ovlivnit délku shrnutí, jelikož při delším záznamu je na můj vkus shrnutí moc dlouhé.

Galerie

Instantní zpomalení videa při dlouhém podržení v galerii u jakéhokoliv klipu je fajn, ale asi ho v praxi tolik nevyužijete (kdy jste třeba nahráli slow-motion video?).

Možnost vzít objekt na snímku a přesunout ho funguje v rámci možností. Nesmíte od toho čekat zázraky. Detekce objektu na snímku většinou funguje skvěle. Možnost přesunout objekt někam úplně jinam a vygenerovaní prázdného prostoru po objektu není úplně ideální, AI si zde hodně vymýšlí a občas celkem hlouposti.

Naopak se to ale hodí na malé úpravy, kde to funguje velice obstojně. Chcete nějaký objekt na fotce mírně zvětšit? Není problém. Chcete ho jen maličko posunout? Také to většinou dopadne dobře. Chcete odstranit nežádoucí malou věc či nežádoucí osobu v pozadí na snímku? To se též většinou zadaří. Jen občas vám při odstranění z nepochopitelného důvodu vygeneruje tu samou věc, co odstraňujete. Nicméně na malé úpravy se to zkrátka hodí. Ano, při zkoumání fotky na velké obrazovce odhalíte, že tam k úpravě došlo, ale na sociální sítě to úplně stačí. Pár příkladů před a po dávám níže. Jak vidíte sami, občas se to povedlo výborně, občas ne.

Klávesnice

Do používání Samsung klávesnice se mi moc nechtělo, na Gboardu se mi zkrátka píše mnohem lépe. Dal jsem tomu šanci a AI funkce jsem v praxi nepoužil ani jednou. Můžete měnit styl napsané zprávy, doplnit smajlíky či zkontrolovat gramatiku. V realitě jsem ale ani jedno z toho nepotřeboval. Pozitivním faktem je, že to funguje v češtině. Našeptávání a automatické opravy však dokonalé nejsou. Pochválit nicméně musím široké možnosti přizpůsobení klávesnice. Jediné, na co jsem nepřišel, je jak přesunout pozici tlačítka pro smajlíky. Jsem zvyklý je mít vedle mezerníku.

Software

Zpátky k samotnému telefonu. Operačním systémem je Android 14 s nadstavbou OneUI 6.1. Velice potěšující novinkou je prodloužení softwarové podpora na 7 let. Galaxy S24 má tak dostat celkem 7 hlavních verzích Androidu včetně 7 let bezpečnostních aktualizací. Systém běhá skvěle a jakkoliv je pod “kapotou” schovaný Exynos, byl jsem opravdu mile překvapen optimalizací. Překvapilo mě, že se Samsung už nestydí velmi okatě okopírovat vzhled widgetů na zamčené obrazovce z iOS.

Konstrukce

Na první pohled vypadá Galaxy S24 téměř stejně jako jeho předchůdce. Na zádech máme pro Samsung už pro něj typický fotomodul s třemi objektivy pod sebou. Čelní panel také vypadá téměř identicky, jen rámečky kolem displeje jsou zase o něco tenčí a jsou zcela symetrické. To vypadá skvěle.

Hlavní změnou v konstrukci je hliníkový rám. Ten už není lesklý a zaoblený (spíš bych řekl, že není vypuklý). Nově tu máme matnou povrchovou úpravu a zcela plochý bok. Vypadá to tak mnohem více jako třeba současné iPhony. Pro pohodlnější úchop v ruce je hrana sousedící se zadním skleněným panelem mírně zaoblena, to se mi líbí.

Nová je také mřížka reproduktoru, jehož výstup je ale úplně stejný, a abych nezapomněl, blesk na zádech se mírně posunul dolů asi o půl centimetru.

Inovované jsou barevné varianty. Růžovou nahradila fialová, krémovou pak žlutá, černá už není tak černá a tmavě zelená z nabídky zcela mizí a místo ní můžete mít šedou. Právě v této barvě jsme Galaxy S24 testovali a je to spíše stříbrná. Při dostatku světla má zadní panel téměř bílý odstín a za mě je to moc pěkná barva. Letos exkluzivně na Samsung.cz můžete sehnat ještě světle modrou, světle zelenou a oranžovou. Barev je tak opravdu dostatek.

Celkově změny hodnotím pozitivně, jsou sice velmi decentní, ale Galaxy S24 vypadá zase o fous jinak a stále elegantně. Zároveň telefon tolik neřeže do ruky jako předchůdce. Hmotnost zůstala stejná a velikost také, takže stále se v případě námi testované základní S24 jedná o příjemně kompaktní telefon na dnešní dobu. Ovládání jednou rukou je tak stále přijatelné.

Čtečka otisků prstů je stejná jako vloni, stále tu pak máme voděodolnost s certifikací IP68 nebo stereo reproduktory.

Displej

Zobrazovací panel díky tenčím rámečkům povyrostl z 6,1 na 6,2 palce a především nabízí výrazně vyšší maximální jas až 2600 nitů (vs 1750 nitů u S23). To je na přímém slunci znát při zobrazení HDR obsahu. A právě podpora zobrazení HDR přímo ve fotoaparátu a v galerii je další novinkou. Tu velmi vítám, fotky jsou najednou takové živější.

Always-on zobrazení, neboli neustále aktivní displej dostal jednu novinku převzatou z telefonů iPhone. Umí nově zobrazovat neustále tapetu. To funguje moc pěkně, akorát to trochu více vybíjí baterii, pocitově více než na iPhone 15 Pro. Za noc mi ubylo 10 procent baterie, takže je dobré nastavit automatické vypnutí always-on přes noc.

Hardware

Uvnitř tepe pro změnu letos opět procesor z vlastní dílny výrobce, a to Exynos 2400. Přijde mi škoda, že se výrobce nepoučil a stále tu jsou dvě verze pro různé kouty světa. Zároveň top model S24 Ultra zůstal u Snapdragonu, což mi osobně naznačuje, že Snapdragon výrobce považuje za lepší než jeho Exynos. Oba čipy mají být nicméně z oficiálních slov Samsungu rovnocenné. Při pohledu do specifikací má Exynos 2400 dokonce o dvě úsporná jádra více (10 vs 8 jader). My jsme přímé porovnání modelů neměli, ale porovnali jsme si S23 vs S24.

Dobrou zprávou je fakt, že s Exynosem 2400 se telefon nijak výrazněji nezahřívá. Při porovnání ve Stress testu 3DMark benchmarku, kdy telefon zhruba 20 minut vykresluje náročnou 3D grafiku se dokonce zahřál úplně stejně jako předchůdce, a to na 47 stupňů Celsia. Při dalším běhu hned poté pak teplota dále nerostla.

Samotné skóre je pak hodně podobné a Exynos 2400 tak nepřináší zásadní nárůst výkonu oproti Snapdragonu 8 Gen 2. To samé ilustruje také benchmark Geekbench 6, kde single-core skóre je dokonce skoro stejné.

Specifikace Galaxy S24

displej: 6,2 palců, Full HD+, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz

procesor: Exynos 2400

RAM: 8 GB

úložiště: 256/512 GB

Android 14 + OneUI 6.1

Foťáky: zadní – 50 MPx 12 MPx, 120° 10 MPx, 3x zoom přední – 12 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP68

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3

rozměry: 149 x 70,6 x 7,6 mm; 167 gramů

baterie: 4000 mAh + 25W USB C, bezdrátové nabíjení

Výdrž baterie

Telefon jsem používal celou dobu s aktivním always-on displejem s tapetou a v plném nasazení je Galaxy S24 jednodenní smartphone. Nikdy se mi ale nestalo, že by mi můj přístroj den nevydržel, což chválím. Naopak mi většinou zbyla třetina baterky. Méně nároční uživatelé při vypnutí always-on funkce by se teoreticky možná na dva dny dostat mohli. Baterie uvnitř má pak o 100 mAh více než u předchůdce, a to konkrétně přesně 4000 mAh.

V oblasti nabíjení nedošlo k žádné změně. Stále tu tak máme 25W drátové nabíjení, 15W bezdrátové a 4,5W reverzní bezdrátové. Samsung se zde tak nikam nežene a hry jiných asijských výrobců, kdo rychleji dobije telefon, nadále ignoruje.

Fotoaparát

Plně ohodnotit fotoaparát je v tuto chvíli bohužel poměrně složité. Po celou dobu testování neměl telefon finální software, a jak ukázal i náš fototest při porovnání s předchůdcem, občas to není úplně ono. Galaxy S24 třeba občas zapomene zapnout HDR. To se děje velmi často, pokud třeba vyfotíte dva snímky za sebou. Na druhém zkrátka telefon zapomene udělat HDR. Doufejme, že toto bude opraveno.

Celkově jsou fotky o něco měkčí, méně doostřené, což zase naopak chválím. Pokud ale nebudu hledat detaily, dá se říct, že fotí stejně jako Galaxy S23. Hardware fotoaparátů je totiž úplně stejný a software toho zase tolik zatím nezměnil. Pokud to bude možné, Galaxy S24 si zkusíme zapůjčit později s finální verzí software a porovnáme jej znovu s S23.

Více snímků a porovnání s Galaxy S23 naleznete zde

Zhodnocení

Galaxy S24 je z hlediska hardwaru velmi decentní upgrade. Výrobce se letos zaměřil především na software a integraci umělé inteligence. Tou je systém prošpikováný a občas jsou to maličkosti, jako je instantní zpomalení videa, nebo generativní tapety, které mě osobně třeba hodně bavily. Velice jsem si také oblíbil funkci Zakroužkuj a hledej na Googlu, která zkrátka v praxi funguje rychle a plynule.

U mnoho funkcí Galaxy AI je dobré zmínit, že jsou vázané na vestavěné aplikace Samsungu a v mnoha případech je spoustu lidí nahrazuje. Například Samsung prohlížeč běžně lidi včetně mě nahrazují Google Chrome a klávesnici mám také radši tu od Googlu. Impresivní je integrace tlumočníka při telefonování, to funguje dobře, tady ale schází český jazykový balíček. Ten má dorazit až někdy v létě. Líbili se mi také úpravy v galerii, které ale mají své limity. Celkově jsou funkce AI spíše takové dodatkové a na počátku.

Zpátky ale k samotnému telefonu – funkce Galaxy AI totiž dostanou i předchozí modely Galaxy S23 a loňské skládačky výrobce. Vyplatí se koupit Galaxy S24? Ano i ne. Je to jednoznačně skvělý telefon, který má zase mírně vyšší jas, mírně vylepšený design, mírně větší baterku, mírně lepší softwarovou podporu a hardwarově úplně stejný fotoaparát.

Vylepšení je tak opravdu velice decentní a osobně mě velmi mrzí, že fotoaparát výrobce nijak výrazněji nevylepšil. Přitom se nebojím říct, že právě foťák je dnes hlavní důvod, proč si lidé kupují nový telefon. Osobně bych tak dnes s klidem sáhl po osvědčené Galaxy S23 se Snapdragonem a ušetřil pár tisíc.

Klady

AI funkce mají potenciál

Kvalitní líbivé zpracování

Exynos vůbec není špatný

HDR při focení a zobrazení snímků

Kvalitnější LTPO displej s vysokým jasem

Zápory

Minimální vylepšení fotoaparátu

Exynos pro Evropu je zpět

Celkově málo inovací v oblasti hardware



