Perplexity Comet: nový AI prohlížeč zdarma jako konkurent pro Google Chrome

Společnost Perplexity oznámila, že její AI prohlížeč Comet je k dispozici zcela zdarma pro všechny uživatele. Ještě nedávno byl přístup omezen pouze na prémiové předplatitele za 200 dolarů měsíčně v rámci tarifu Perplexity Max. Nyní se Comet otevírá široké veřejnosti a ambiciózně se staví do role konkurenta legendárního Google Chrome.
Perplexity Comet: prohlížeč s umělou inteligencí v jádru
Comet byl poprvé představen minulý rok v červenci a odlišuje se od klasických prohlížečů tím, že má umělou inteligenci přímo zabudovanou do svého jádra. Zatímco většina konkurence nabízí AI jen jako doplněk nebo rozšíření, Comet integruje AI vyhledávání Perplexity a vestavěného osobního asistenta, který „surfuje na webu s vámi“. Hlavním cílem je usnadnit online navigaci a podpořit uživatele při běžných úkolech, jako je nakupování, plánování cest nebo organizace každodenních povinností.
Přístupný pro každého, už žádné čekací listiny
Zpočátku byl Comet určen jen pro vybrané. Přístup získali nejprve majitelé nejdražšího předplatného, později někteří Pro uživatelé a také ti, kdo byli pozváni z čekací listiny, která podle společnosti narostla do milionů zájemců. Odstraněním všech bariér teď Perplexity cílí na masový trh a doufá, že se Comet stane běžnou volbou vedle Chrome, Edge nebo Safari.
Prémiový obsah s Comet Plus
S uvolněním základní verze zdarma zároveň Perplexity oznámila také start služby Comet Plus. Jedná se o prémiový balíček, který za měsíční poplatek 5 dolarů nabízí výběr zpravodajského obsahu od renomovaných médií (ve stylu Apple News Plus). Mezi partnery najdeme CNN, Condé Nast, Fortune, Le Figaro, Le Monde, The Los Angeles Times a The Washington Post. Pro předplatitele Pro a Max je Comet Plus již zahrnut v rámci jejich tarifu.
Trend AI prohlížečů sílí
Rozšíření Comet zdarma ukazuje, že Perplexity má větší ambice než být jen jedním z mnoha prohlížečů. Firma chce změnit způsob, jak lidé s internetem pracují, a vnímá ho jako osobního digitálního průvodce. Odpovídá tak rostoucímu trendu – do prohlížečů se masivně integruje umělá inteligence. Google už zabudoval Gemini AI do Chrome, Arc nabízí asistenta Dia a Opera testuje vlastní AI prohlížeč Neon.
Přechod Comet na bezplatný model dává uživatelům šanci vyzkoušet, jak může vypadat každodenní práce s webem za pomoci umělé inteligence. Pokud hledáte moderní, intuitivní a skutečně „chytrou“ alternativu ke Google Chrome, Comet od Perplexity stojí rozhodně za pozornost.
Zdroj: ubergizmo.com
Komentáře
Filda1100 Kmoch7. 10. 2025, 18:32
Kdy bude prohlížeč dostupný?
Přemysl Vaculík7. 10. 2025, 18:40
Už je dostupný: https://www.perplexity.ai/comet
Filda1100 Kmoch7. 10. 2025, 19:54
Myslel jsem na androidu?
Přemysl Vaculík7. 10. 2025, 19:58
To zatím nevím.