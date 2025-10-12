SoundCloud se mění v hudební sociální síť, přináší nové funkce pro sdílení a objevování

Zdroj: 9to5google
Hudební platforma SoundCloud přichází s novou dávkou sociálních funkcí, které ji přibližují ke klasickým sociálním sítím. Nové aktualizace umožní uživatelům objevovat hudbu prostřednictvím přátel, tvůrců a vlastního hudebního vkusu – a to vše ve stylu známém z Instagramu či TikToku.
Sociální funkce jako nový standard také ve službě Soundcloud
Hudební streamovací služby se čím dál více snaží propojit uživatele i mimo samotnou oblast poslechu skladeb. Zatímco Spotify nedávno umožnila posílání přímých zpráv mezi uživateli, SoundCloud jde ještě dál a přetváří svou domovskou stránku do podoby sociálního feedu.
Doporučení na míru: „Hot for you“ a „Liked By Your Crew“
Mezi největší novinky patří sekce „Hot for you“, která každý den doporučí jednu skladbu na základě vašeho poslechu, ale i toho, co se aktuálně líbí ostatním. Zvýšený důraz na komunitní interakce přináší také funkce „Liked By Your Crew“, jež automaticky sestaví seznam skladeb, které se líbily lidem, které sledujete – včetně přátel a oblíbených tvůrců.
Hudební feed jako z Instagramu
Nový vizuální tracklist funguje jako hudební sociální síť – zobrazí, co je aktuálně populární mezi vašimi přáteli i celou platformou. Tento přehled bude filtrovatelný podle vašich preferencí, a nabídne tak skutečně personalizovaný obsah v reálném čase.
Kromě toho se na domovské stránce objeví karusely s playlisty, které se zaměří na hudbu oblíbenou konkrétními uživateli. Pokud vás zajímá, co poslouchá váš kamarád, můžete si prohlédnout seznam jeho oblíbených skladeb v přehledné formě.
Doporučení, koho sledovat
SoundCloud zároveň začne doporučovat účty tvůrců, které byste mohli chtít sledovat – včetně lidí, které možná už znáte. Čím více lidí se propojí, tím lepší bude výsledná kvalita personalizovaných playlistů. Podle SoundCloudu je budoucnost v sociálním objevování hudby – skrze algoritmy i lidská doporučení.
Ačkoliv nové funkce přinášejí nový zážitek, ne každému musí být příjemné, že se automaticky stává součástí sdílených playlistů, které mohou ostatní vidět. Naštěstí nabízí SoundCloud možnost se z této funkce odhlásit v nastavení.
Zdroj: neowin.net
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Nabušená Nubia Z80 Ultra dorazí už 22. října
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře