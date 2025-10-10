TAG Heuer Connected Calibre E5 jsou nové chytré hodinky založené na Androidu

Zdroj: TAG Heuer
Značka TAG Heuer svého času velmi spolupracovala s Googlem a uváděla na trh chytré hodinky se systémem Wear OS. Dnes je to již jinak a již se nevěnuje této kategorii hodinek. I tak jsme se dnes dočkali novinky v podobě TAG Heuer Connected Calibre E5, která má operační systém založený na Androidu.
TAG Heuer Connected Calibre E5
Nové hodinky mají konkrétně systém TAG Heuer OS, ale dle dostupných informací je založen na Androidu. Došlo na několik změn a nemá Obchod Play, tedy služby od Googlu. Firma se k tomuto kroku rozhodla hlavně kvůli tomu, aby si mohla udělat více modifikací. I díky tomu asi získala certifikaci Made for iPhone, tedy mají oficiální certifikaci od Applu.
Pokud se ale podíváme na specifikace, tak byste řekli, že se na nabízí standardní výbava typická pro Wear OS hodinky. O výkon se zde stará Snapdragon 5100+ a v rámci konektivity se nabízí Wi-Fi, NFC, GNSS, Bluetooth 5.3 a MFI. Nechybí ani senzory pro tep, okysličení a umí sledovat spánek. Firma hodinky vybavila aplikacemi jako TAG Heuer Golf, TAG Heuer Sports a TAG Heuer Wellness. Samozřejmě se nezapomnělo na GPS.
Displej je typu OLED s úhlopříčkou 1,39 palců a s rozlišením 454 x 454 pixelů. O ochranu se stará safírový krystal. Baterie by měla postačovat na 3 dny používání v úsporném režimu, případně na 17 hodin ve sportovním režimu. CO se týče provedení, tak je použit i titan. Hodinky mají ale svá omezení. Sice je zde NFC, ale nenabízí se placení v obchodech, možná to přibude později. Cena TAG Heuer Connected Calibre E5 je nastavena na 57 900 Kč a již nyní je možné je zakoupit u výrobce.
Zdroj: androidauthority.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Huawei MatePad 12 X 2025 je novinka za vysokou sumu
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře