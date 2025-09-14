To nej z uplynulého týdne #37 – Spotify, podcast, iPhone Air a jiné novinky od Applu

Zdroj: Apple
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Mapy od Seznamu už umí plánovat trasu ve veřejné dopravě
Dnešnímu světu vládnou globální služby, ale i tak se vždy najde prostor pro menší či lokální hráče. Jednou z takových služeb je i Mapy.com od Seznam.cz. Služba postupně nabírá funkce a někdy to vypadá spíše jako dohánění konkurence. I tak je dobré, že dochází k rozvoji. Nyní zde máme novinku v podobě plánování trasy hromadnou dopravou. [pokračování článku]
AirPods Pro 3 přichází s monitorováním srdečního tepu
První jsme se dočkali představení AirPods Pro 3, tedy nové generace populárních a také dražších sluchátek. Apple hodně zdůraznil jejich vylepšení možnosti jako naslouchátka. [pokračování článku]
Apple představil Watch Series 11, Watch SE 3 a Watch Ultra 3
Dalším produktem z dílny Applu jsou nové hodinky. První ale zmínil, jak umí zachraňovat životy, a to nejen z pohledu nějakých zdravotních komplikací. Dle Applu pomáhají i v případě nehod a nejrůznějších nešťastných událostí. [pokračování článku]
iPhone Air představen společně s dalšími modely řady iPhone 17
Už delší dobu Apple představoval v podstatě ty samé modely, přičemž jen lehce upravil design, vylepšil specifikace a představil nějaké nové možnosti. Až letos jsme se dočkali konečně výraznější změny v samotné linii modelů. Abychom byli přesní, letos vyřadil iPhone 17 Plus a nahradil jej modelem iPhone Air. Nejde ale jen o změnu názvu. Novinka se chlubí svou tenkostí. [pokračování článku]
Apple překvapil. Nové iPhony 17 i všechny modely hodinek jsou levnější
Apple představil nové generace hlavních produktů pro nadcházející rok. Dočkali jsme se zcela nového modelu, ale současně došlo na úpravu samotné nabídky u jednotlivých verzí. Například se nově začíná na 256GB velikosti úložiště a původní 128 GB už nenajdete. To ale neznamená, že všechny iPhony jsou nyní jen za vyšší cenu. [pokračování článku]
Zázrak, Spotify má konečně Lossless Quality audio. Česko je mezi prvními
Roky slibů a prošení. I tak se dá popsat celý příběh kolem vyšší kvality audia na streamovací platformě Spotify. Nikdo vlastně ani přesně nevěděl, kdy se konečně dočkáme a jestli vůbec, ale všemu je konec. Právě dnes společnost oznámila dostupnost vyšší kvality audia, tedy Lossless Quality. [pokračování článku]
RCS míří na iPhony v Česku, náhrada za SMS a MMS
Po skoro měsíci zde máme oficiální informaci od T-Mobile kolem podpory RCS na iPhonech. Operátor uvádí, že tato komunikační a modernější metoda bude zpřístupněna 15. září s vydáním iOS 26. [pokračování článku]
Motorola Razr 60 collections Crystals by Swarovski v Česku
Měsíc od představení jsme se dočkali novinek i na českém trhu. Konkrétně se nabízí Motorola Razr 60 collections Crystals by Swarovski, tedy véčko a sluchátka Moto Buds Loop v rámci jednom balíku. Cena je nastavena na 24 990 Kč a dostupnost je ohlášena v obchodech MobilPohotovost a Alza. [pokračování článku]
Změna u mobilních procesorů, ARM představil nástupce Cortex v podobě C1
Mobilní telefony obsahují nejrůznější procesory, ale mezi ty známé série patří Snapdragon a Dimensity. Dost často jsou postaveny přímo na architektuře ARM, byť některé firmy mají ještě své vlastní typy. I tak se většinou staví na technologii společnosti ARM. Dlouhou dobu měla firma ve svém portfoliu jádra Cortex, ale dochází ke změně s novou generací. [pokračování článku]
Podcast: Otestovali jsme Google Pixel 10 a Google Pixel 10 Pro
Otestovali jsme nové Pixely 10, jaké jsou? Obstojí v silné konkurenci? Co je nového? Zatímco Míra testoval základní modrý Pixel 10, Přemek zase nasdílí zkušenosti s vybavenějším Pixel 10 Pro. [pokračování článku]
Google rozšiřuje možnosti Veo 3: vertikální formát, Full HD výstup, nižší ceny a integrace s Gemini API
Google zásadně vylepšuje svůj pokročilý model pro generování videa Veo 3. Nově podporuje vertikální video ve formátu 9:16, rozlišení 1 080p, nabízí snížené ceny za využití a je připraven na produkční nasazení přes rozhraní Gemini API. [pokračování článku]
Google spouští „Simplify“: nová AI funkce, která překládá složité texty do lidské řeči
Právnické formulace, vědecké studie nebo lékařské zprávy – složité texty, ve kterých se čtenář snadno ztratí. Google nyní přichází s nástrojem, který tyto informační bariéry pomáhá bourat. Nová funkce „Simplify“ v Google aplikaci pro iOS využívá umělou inteligenci k tomu, aby složité pasáže přeformulovala do jednodušší, čitelnější podoby – a to bez ztráty významu. [pokračování článku]
HMD Ivalo XE je mobil do extrému, ale jen tak si ho nekoupíte
Sem tam se na trhu objeví unikátní mobily, které jsou určeny pro specifické účely nebo nasazení. Objevují se sporadicky a někdy o takových kouscích neinformují výrobci nějak veřejně. Tentokrát zde máme ale výjimku v podobě smartphonu HMD Ivalo XE. [pokračování článku]
Honor do série Play posílá dalšího zástupce
Společnost Honor za poslední měsíc vydává v pořadí již třetího zástupce do produktové řady Play10. Po posledních modelech Play10C a Play10 má teď za sebou představení novinka s názvem Play10T. Ta přímo nahrazuje předchozí generaci ze září loňského roku. Nicméně aktuální přírůstek neprošel nijak výraznou proměnou. Čínský producent totiž provedl pouze minimum nutných změn. [pokračování článku]
Google vylepšil v Circle to Search překládání
Google v poslední době hodně zapracoval na Circle to Search, přičemž se jedná o jeden z velmi užitečných nástrojů v Androidu. Eliminuje nutnost kopírování, klikání a dohledávání v jiných aplikacích. Stačí jen podržet prst na spodní straně displeje, zakroužkovat konkrétní oblast a vyhledávání nabídne výsledky. K dispozici je ale i překládání, které dostává velmi zajímavou aktualizaci. [pokračování článku]
Funkce Návyky v aplikaci Elonga. Příběh o tom, co s námi dělají naše rituály
Když jsem poprvé zapnul funkci Návyky v aplikaci Elonga, nepřišlo mi to nijak převratné. „Další tabulka, další čárky, další data,“ říkal jsem si. Už po pár dnech se ze suchých čísel začal skládat příběh, můj vlastní perzonalizovaný příběh. A ten byl mnohem upřímnější, než jsem čekal. A hlavně delší a hlubší, není totiž jen o datech, ale o celé filozofii toho, jak se díváme na vlastní život. [pokračování článku]
