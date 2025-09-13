Google vylepšil v Circle to Search překládání

Zdroj: Google
Google v poslední době hodně zapracoval na Circle to Search, přičemž se jedná o jeden z velmi užitečných nástrojů v Androidu. Eliminuje nutnost kopírování, klikání a dohledávání v jiných aplikacích. Stačí jen podržet prst na spodní straně displeje, zakroužkovat konkrétní oblast a vyhledávání nabídne výsledky. K dispozici je ale i překládání, které dostává velmi zajímavou aktualizaci.
Circle to Search vám pomůže ve hraní na Androidu
Circle to Search a překlad
Už nyní Circle to Search umí přeložit vše, co je na obrazovce, a to včetně textů na fotografiích. Samozřejmě nechybí automatické rozpoznání jazyka, takže celý proces je velmi jednoduchý na používání.
Bohužel toto funguje jen na konkrétní obrazovce, takže pokud chcete projít více obsahu, musíte pokaždé spustit překlad v Circle to Search. Google ale přidává vychytávku. Jakmile kliknete na překlad, nabídne se vám možnost Skrolování a překlad. To znamená, že můžete v jakékoliv aplikaci se pohybovat, jak chcete, a pokaždé dojde k automatickému překladu.
Pakliže budete chtít ukončit překládání během skrolování, staří kliknout na křížek v dolní bublině. Novinka ale má přijít prvně na Galaxy smartphony od Samsungu, ale předpokládáme, že se záhy dostane na Pixely. Až po nějaké době budou následovat další modely jiných značek.
