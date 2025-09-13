Google vylepšil v Circle to Search překládání

Google vylepšil v Circle to Search překládání
2025-09-13T13:40:27+02:00
• 13. 9. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Google

Google v poslední době hodně zapracoval na Circle to Search, přičemž se jedná o jeden z velmi užitečných nástrojů v Androidu. Eliminuje nutnost kopírování, klikání a dohledávání v jiných aplikacích. Stačí jen podržet prst na spodní straně displeje, zakroužkovat konkrétní oblast a vyhledávání nabídne výsledky. K dispozici je ale i překládání, které dostává velmi zajímavou aktualizaci.

Circle to Search vám pomůže ve hraní na Androidu

Circle to Search a překlad

Už nyní Circle to Search umí přeložit vše, co je na obrazovce, a to včetně textů na fotografiích. Samozřejmě nechybí automatické rozpoznání jazyka, takže celý proces je velmi jednoduchý na používání.

Bohužel toto funguje jen na konkrétní obrazovce, takže pokud chcete projít více obsahu, musíte pokaždé spustit překlad v Circle to Search. Google ale přidává vychytávku. Jakmile kliknete na překlad, nabídne se vám možnost Skrolování a překlad. To znamená, že můžete v jakékoliv aplikaci se pohybovat, jak chcete, a pokaždé dojde k automatickému překladu.

videoframe 3689 2400x2670x videoframe 8154 2400x2670x

Zdroj: Google

Pakliže budete chtít ukončit překládání během skrolování, staří kliknout na křížek v dolní bublině. Novinka ale má přijít prvně na Galaxy smartphony od Samsungu, ale předpokládáme, že se záhy dostane na Pixely. Až po nějaké době budou následovat další modely jiných značek.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme Google Pixel 10 a Google Pixel 10 Pro

💡ANKETA: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat