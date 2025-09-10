Apple překvapil. Nové iPhony 17 i všechny modely hodinek jsou levnější

Apple překvapil. Nové iPhony 17 i všechny modely hodinek jsou levnější
2025-09-10T07:00:55+02:00
• 10. 9. 2025#Smartphony

Zdroj: Apple

Apple představil nové generace hlavních produktů pro nadcházející rok. Dočkali jsme se zcela nového modelu, ale současně došlo na úpravu samotné nabídky u jednotlivých verzí. Například se nově začíná na 256GB velikosti úložiště a původní 128 GB už nenajdete. To ale neznamená, že všechny iPhony jsou nyní jen za vyšší cenu.

Většina je levnější

Začneme s modelem iPhone 17. Předchozí generace začínala na 128 GB prostoru pro data a cena byla nastavena na 23 990 Kč. Nyní u iPhonu 17 se začíná rovnou na 256 GB, ale cena je nastavena na 22 990 Kč. Je tedy levnější než loňský základní model a současně je také levnější než 256GB iPhone 16, který stál 26 990 Kč.

Screenshot (16) 1472x331x

Zdroj: Apple

Jen tedy iPhone 17 Pro si zachovává ceny jako loňské verze. Zde Apple neuhnul ani o jeden halíř. Naproti tomu největší iPhone zlevnil o tisíc korun. Současně se nabízí 2TB verze, kde cena vyšplhala na 58 990 Kč

iPhone 17

  • 256 GB – 22 990 Kč (iP16 26 990 Kč)
  • 512 GB – 28 990 Kč (iP16 32 990 Kč)

iPhone 17 Pro

  • 256 GB – 32 990 Kč (iP16 Pro 32 990 Kč)
  • 512 GB – 38 990 Kč (iP16 Pro 28 990 Kč)
  • 1 TB – 44 990 Kč (iP16 Pro 44 990 Kč)

iPhone 17 Pro Max

  • 256 GB – 34 990 Kč (iP16 Pro Max 35 990 Kč)
  • 512 GB – 40 990 Kč (iP16 Pro Max 41 990 Kč)
  • 1 TB – 46 990 Kč (iP16 Pro Max 47 990 Kč)
  • 2 TB – 58 990 Kč

V Česku Apple zachoval v nabídce starší modely iPhonů, konkrétně se jedná o iPhone 16 a iPhone 16 Plus. U nich došlo ke snížení ceny, takže mohou být pro některé větším lákadlem než nejnovější modely. Jak je ale vidět, tak se nabídka zredukovala, co se týče verzí.

iPhone 16

  • 128 GB – 19 990 Kč

iPhone 16 Plus

  • 128 GB – 22 990 Kč
  • 256 GB – 25 990 Kč

iPhone 16e má nezměněné ceny, což je pochopitelné. Jen pro doplnění uvedeme ještě kompletně všechny ceny iPhonu Air.

iPhone Air

  • 256 GB – 29 990 Kč
  • 512 GB – 35 990 Kč
  • 1 TB – 41 990 Kč

Hodinky jsou levnější

U hodinek se také hýbalo s cenami. Konkrétně tedy nově modely jsou levnější než série 10 při svém uvedení. Zde se dá konstatovat, že většina má cenu nižší o 500 Kč, jen tedy titanová edice je levnější o 1000 Kč.

Apple Watch Series 11 GPS

  • 42mm – 10 990 Kč (S10 11 490 Kč)
  • 46mm – 11 790 Kč (S10 12 290 Kč)

Apple Watch Series 10 LTE

  • 42mm – 13 990 Kč (S10 14 490 Kč)
  • 46mm – 14 790 Kč (S10 15 290 Kč)

Apple Watch Series 10 TITAN LTE

  • 42mm – 18 990 Kč (S10 19 990 Kč)
  • 46mm – 20 490 Kč (S10 21 490 Kč)

Hodinky série SE začínají nově na 5 990 Kč v případě 40mm varianty, 44mm verze pak přijde na 6 790 Kč. To je podstatný rozdíl, když druhá generace rovnou začínala na 7 690 Kč. I verze Ultra ve své třetí generaci je levnější, jelikož druhá měla nastavenou cenu z loňska na 22 990 Kč, Apple Watch Ultra 3 začínají na 21 990 Kč. Podobný scénář jde vidět i u AirPods Pro 3, které stojí 6 490 Kč, zatímco sluchátka AirPods Pro 2 měla počáteční cenu nastavenou na 7 290 Kč.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

💡ANKETA: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat