Apple překvapil. Nové iPhony 17 i všechny modely hodinek jsou levnější

Zdroj: Apple
Apple představil nové generace hlavních produktů pro nadcházející rok. Dočkali jsme se zcela nového modelu, ale současně došlo na úpravu samotné nabídky u jednotlivých verzí. Například se nově začíná na 256GB velikosti úložiště a původní 128 GB už nenajdete. To ale neznamená, že všechny iPhony jsou nyní jen za vyšší cenu.
- iPhone Air představen společně s dalšími modely řady iPhone 17
- Apple představil Watch Series 11, Watch SE 3 a Watch Ultra 3
- AirPods Pro 3 přichází s monitorováním srdečního tepu
Většina je levnější
Začneme s modelem iPhone 17. Předchozí generace začínala na 128 GB prostoru pro data a cena byla nastavena na 23 990 Kč. Nyní u iPhonu 17 se začíná rovnou na 256 GB, ale cena je nastavena na 22 990 Kč. Je tedy levnější než loňský základní model a současně je také levnější než 256GB iPhone 16, který stál 26 990 Kč.
Jen tedy iPhone 17 Pro si zachovává ceny jako loňské verze. Zde Apple neuhnul ani o jeden halíř. Naproti tomu největší iPhone zlevnil o tisíc korun. Současně se nabízí 2TB verze, kde cena vyšplhala na 58 990 Kč
iPhone 17
- 256 GB – 22 990 Kč (iP16 26 990 Kč)
- 512 GB – 28 990 Kč (iP16 32 990 Kč)
iPhone 17 Pro
- 256 GB – 32 990 Kč (iP16 Pro 32 990 Kč)
- 512 GB – 38 990 Kč (iP16 Pro 28 990 Kč)
- 1 TB – 44 990 Kč (iP16 Pro 44 990 Kč)
iPhone 17 Pro Max
- 256 GB – 34 990 Kč (iP16 Pro Max 35 990 Kč)
- 512 GB – 40 990 Kč (iP16 Pro Max 41 990 Kč)
- 1 TB – 46 990 Kč (iP16 Pro Max 47 990 Kč)
- 2 TB – 58 990 Kč
V Česku Apple zachoval v nabídce starší modely iPhonů, konkrétně se jedná o iPhone 16 a iPhone 16 Plus. U nich došlo ke snížení ceny, takže mohou být pro některé větším lákadlem než nejnovější modely. Jak je ale vidět, tak se nabídka zredukovala, co se týče verzí.
iPhone 16
- 128 GB – 19 990 Kč
iPhone 16 Plus
- 128 GB – 22 990 Kč
- 256 GB – 25 990 Kč
iPhone 16e má nezměněné ceny, což je pochopitelné. Jen pro doplnění uvedeme ještě kompletně všechny ceny iPhonu Air.
iPhone Air
- 256 GB – 29 990 Kč
- 512 GB – 35 990 Kč
- 1 TB – 41 990 Kč
Hodinky jsou levnější
U hodinek se také hýbalo s cenami. Konkrétně tedy nově modely jsou levnější než série 10 při svém uvedení. Zde se dá konstatovat, že většina má cenu nižší o 500 Kč, jen tedy titanová edice je levnější o 1000 Kč.
Apple Watch Series 11 GPS
- 42mm – 10 990 Kč (S10 11 490 Kč)
- 46mm – 11 790 Kč (S10 12 290 Kč)
Apple Watch Series 10 LTE
- 42mm – 13 990 Kč (S10 14 490 Kč)
- 46mm – 14 790 Kč (S10 15 290 Kč)
Apple Watch Series 10 TITAN LTE
- 42mm – 18 990 Kč (S10 19 990 Kč)
- 46mm – 20 490 Kč (S10 21 490 Kč)
Hodinky série SE začínají nově na 5 990 Kč v případě 40mm varianty, 44mm verze pak přijde na 6 790 Kč. To je podstatný rozdíl, když druhá generace rovnou začínala na 7 690 Kč. I verze Ultra ve své třetí generaci je levnější, jelikož druhá měla nastavenou cenu z loňska na 22 990 Kč, Apple Watch Ultra 3 začínají na 21 990 Kč. Podobný scénář jde vidět i u AirPods Pro 3, které stojí 6 490 Kč, zatímco sluchátka AirPods Pro 2 měla počáteční cenu nastavenou na 7 290 Kč.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
iPhone Air představen společně s dalšími modely řady iPhone 17
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře