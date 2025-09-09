iPhone 17 Air představen společně s dalšími modely

Zdroj: Apple
Už delší dobu Apple představoval v podstatě ty samé modely, přičemž jen lehce upravil design, vylepšil specifikace a představil nějaké nové možnosti. Až letos jsme se dočkali konečně výraznější změny v samotné linii modelů. Abychom byli přesní, letos vyřadil iPhone 17 Plus a nahradil jej modelem iPhone 17 Air. Nejde ale jen o změnu názvu. Novinka se chlubí svou tenkostí.
iPhone 17
Celá letošní řada smartphonů čítá čtyři modely – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max a iPhone 17 Air. Základní model má větší 6,3palcový displej a nabízí konečně 120Hz obnovovací frekvenci. Frekvence ale může klesnout až na 1 Hz. Jas byl vylepšen a může dosáhnout na hodnotu až 3000 nitů. Došlo na vylepšení konstrukce a její posílení. Měl by být tak odolnější, společně s lepší odolností proti poškrábání, je údajně až trojnásobně lepší.
Základem je Apple A19 a je efektivnější a nabízí lepší výkon u zpracování AI operací. Jedná se o 6jádrový procesor s 5jádrovou grafikou. Oproti loňské generaci je o 20 % rychlejší. Dle Applu má vydržet o 8 hodin déle při přehrávání videí oproti loňskému modelu a také došlo na zrychlení nabíjení. V případě foťáků se na zádech nabízí 48MPx snímač, sekundární má 48 MPx a slouží pro ultra širokoúhlé focení. I zde se nabízí digitální zoom. Kromě toho se dá ultra širokoúhlý foťák použít i pro makro focení. I přední kamera prošla vylepšováním. Má větší senzor, 2x v porovnání s minulým modelem, a také má větší úhel záběru.
iPhone 17 Air
Apple se pochlubil samotným zpracováním a použitím titanu. Dle všeho si nechal záležet na odolnosti, aby se neopakovalo fiasko z minulosti. Vše bylo přepracováno, aby se jednalo o nejtenčí a nejlehčí iPhone.
Samotná tloušťka je 5,6 mm, samozřejmě se nezapočítává poměrně masivní hrb pro foťák. Hmotnost je 165 gramů. Displej má samozřejmě 120Hz frekvenci a dosahuje až na 3000 nitů. Úhlopříčka je 6,5 palců. Základem je zde procesor A19 Pro a jedná se o 6jádrový model a došlo k navýšení cache pamětí o 50 %. Hlavně se zapracovalo na efektivnosti a také na propustnosti dat. Současně má vylepšené zpracování fotek a také AI operací. Má i akcelerátor pro tyto operace.
Současně má N1 čip pro bezdrátové technologie, jako jsou Bluetooth 6 a WiFi 7. Také je zde C1X pro mobilní sítě. Má být dvakrát rychlejší a o 30 % efektivnější než C1. Co se týče foťáků, tak je zde jen jeden na zadní straně se 48 MPx a samozřejmě s optickou stabilizací obrazu. Dá se současně použit i jako telefoťák, ale bavíme se zde o digitálním zoomu, kde klesá rozlišení na 12 MPx.
Přední strana má stejný snímač jako iPhone 17, tedy 18MPx senzor. Apple ale v jedné věci dohání konkurenci, v možnosti natáčení současně z přední a zadní kamery.
Apple se soustředil na eSIM u tohoto modelu. Jinak řečeno, iPhone 17 Air nebude mít fyzický slot pro SIM kartu a budete muset jednoduše používat jen eSIM. Apple sice nezmiňuje velikosti baterií jen tak, ale u tohoto modelu není nějak velká. Dle dostupných informací má pod 3000 mAh, ale i tak Apple zdůrazňuje nejrůznější vychytávky pro šetření energie. Zmiňuje ale jen celodenní výdrž na jedno nabití, což v podstatě bude znamenat 18 hodin, jak jsme zvyklí u Applu. Pokud by to bylo celých 24 hodin, zajisté by to uvedl stejně jako u hodinek.
iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max
Další v řadě je iPhone 17 Pro, kde Apple začal představení samotnou kvalitou zpracování, což se má odrážet i na odolností. Konstrukce byla značně upravena současně s odvodem tepla. Jak je ale vidět, došlo i na změnu designu zadní strany, zejména v ostrůvku pro foťáky. Tentokrát došlo na použití hliníku, tedy nové slitiny.
Je trochu škoda, že i tak foťáky vystopují. Apple je mohl srovnat s ostrůvkem. Jinak řečeno, stále bude nestabilní na stole. I zde je základem procesor A19 Pro, ale jde o stejný model jako u verze Air.
Co je ale zvláštní, tak na zadní straně není standardní sklo. Jedná se o kompozit s keramikou, který je odolnější, ale současně poslouží pro bezdrátový přenos energie. Co se týče baterie, tak verze jen s eSIM má o 2 hodiny delší dobu přehrávání videa.
V případě foťáků se i zde na přední straně nabízí nový 18MPx snímač s širším úhlem záběru. Na zadní straně mají všechny tři foťáky rozlišení 48 MPx. Telefoťák má dosahovat až 8násovného zoomu, ale v základu je zde 4násobný. Vyšší hodnota je docílena digitálně, ale současně se používá AI technologie k vylepšení kvality. Nabízí se také makro focení.
Ačkoliv iPhony natáčí asi nejlepší videa, i tak došlo k vylepšení i v této oblasti. Nově je podporováno ProRes RAW formát, což dá tvůrcům obsahu více možností, zejména v postprodukci.
Apple hodně zmiňoval iPhone 17 Pro a sotva se vyjadřoval k verzi Max. iPhone 17 Pro Max tak v podstatě nabízí větší displej a větší baterii. Rozdíly ve fotografických možnostech zde tedy nejsou. Zatím známe jen Americké ceny, ale všechny modely začínají na 256 GB a dokonce si můžete zakoupit 2TB verze.
Aktualizováno – české ceny:
iPhone 17 začíná na ceně 22 990 Kč a předobjednávky startují 12. září ve 14:00. V prodeji pak bude od 19. září. iPhone 17 Air startuje na 29 990 Kč, iPhone 17 Pro na 32 990 Kč a iPhone 17 Pro Max na 34 990 Kč.
Zdroj: Tisková konference
