Chytré hodinky nově v obchodech – Pixel Watch, s LTE, s GPS a velmi levné

2025-09-14T13:35:21+02:00
• 14. 9. 2025#Příslušenství

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Google Pixel Watch 4 41mm

Novinka Pixel Watch 4 se objevuje v obchodech ve 41mm verzi. Menší verze nabízí stejné možnosti jako větší, jen tedy má menší displej a o něco slabší baterii. I tak má být výdrž na jedno nabití stejná.

HEUREKAGoogle Watch 4 41mm na Heureka.czGoogle Watch 4 41mmCena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel Watch 4 41mm na Heureka.czGoogle Pixel Watch 4 41mmCena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

product 7700236 800x800x

Secutek SWX-HW10

Hodinky Secutek SWX-HW10 jsou lehce netradiční, jelikož cena skoro atakuje hranici pěti tisíc korun. Hlavně lákají na GPS, ale současně mají podporu pro LTE. Jedná se tak vlastně o malý mobilní telefon na zápěstí.

HEUREKASecutek SWX-HW10 na Heureka.czSecutek SWX-HW10Cena od 4 934 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

33148c46 3d90 4b01 8b5d bca2423b06c2 2000x2000x

Hoco DYD01

I další hodinky nabízí mobilní připojení, mají v sobě slot pro SIM kartu a nechybí sportovní funkce. Zde je cena ale podstatně nižší.

HEUREKAHoco DYD01 na Heureka.czHoco DYD01Cena od 1 224 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

chytre hodinky 1 96 tft 4g hoco s funkci volani dyd01 cerne 800x800x

Gravity GT12-1

Poslední dnešní novinka je podstatně levnější, ale nenabízí nic takového jako GPS nebo LTE. I tak mají sportovní funkce a displej je typu AMOLED. Na jedno nabití mají vydržet 5 dnů používání.

HEUREKAGravity GT12-1 na Heureka.czGravity GT12-1Cena od 866 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

8059468 600x600x

