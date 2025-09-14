Chytré hodinky nově v obchodech – Pixel Watch, s LTE, s GPS a velmi levné

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Google Pixel Watch 4 41mm
Novinka Pixel Watch 4 se objevuje v obchodech ve 41mm verzi. Menší verze nabízí stejné možnosti jako větší, jen tedy má menší displej a o něco slabší baterii. I tak má být výdrž na jedno nabití stejná.HEUREKAGoogle Watch 4 41mmCena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel Watch 4 41mmCena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Secutek SWX-HW10
Hodinky Secutek SWX-HW10 jsou lehce netradiční, jelikož cena skoro atakuje hranici pěti tisíc korun. Hlavně lákají na GPS, ale současně mají podporu pro LTE. Jedná se tak vlastně o malý mobilní telefon na zápěstí.HEUREKASecutek SWX-HW10Cena od 4 934 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Hoco DYD01
I další hodinky nabízí mobilní připojení, mají v sobě slot pro SIM kartu a nechybí sportovní funkce. Zde je cena ale podstatně nižší.HEUREKAHoco DYD01Cena od 1 224 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Gravity GT12-1
Poslední dnešní novinka je podstatně levnější, ale nenabízí nic takového jako GPS nebo LTE. I tak mají sportovní funkce a displej je typu AMOLED. Na jedno nabití mají vydržet 5 dnů používání.HEUREKAGravity GT12-1Cena od 866 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
