Podcast: Otestovali jsme Google Pixel 10 a Google Pixel 10 Pro PODCAST

Podcast: Otestovali jsme Google Pixel 10 a Google Pixel 10 Pro
2025-09-11T18:10:11+02:00
• 11. 9. 2025#Android #Podcast

Otestovali jsme nové Pixely 10, jaké jsou? Obstojí v silné konkurenci? Co je nového? Zatímco Míra testoval základní modrý Pixel 10, Přemek zase nasdílí zkušenosti s vybavenějším Pixel 10 Pro.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

