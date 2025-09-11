Podcast: Otestovali jsme Google Pixel 10 a Google Pixel 10 Pro

Otestovali jsme nové Pixely 10, jaké jsou? Obstojí v silné konkurenci? Co je nového? Zatímco Míra testoval základní modrý Pixel 10, Přemek zase nasdílí zkušenosti s vybavenějším Pixel 10 Pro.
- Recenze Pixel 10 – proč si vůbec kupovat Pro model?
- Recenze Pixel 10 Pro – zdání klame, přidávalo se a také ubíralo
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.
Video
Audio
Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.
Kde podcast poslouchat:
Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:
- Spotify zde na tomto odkazu
- Soundcloud zde na tomto odkazu
- Youtube zde na tomto odkazu
- Youtube Music zde na tomto odkazu
- Apple Podcasts zde na tomto odkazu
- YouRadio talk zde na tomto odkazu
- Seznam Podcasty.cz zde na tomto odkazu
Předchozí díly
- Podcast: EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii
- Podcast: Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy
- Podcast: Je ChatGPT-5 zklamání?
- Podcast: Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další…
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře