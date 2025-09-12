Honor do série Play posílá dalšího zástupce

Honor Play10T | Zdroj: Honor
Společnost Honor za poslední měsíc vydává v pořadí již třetího zástupce do produktové řady Play10. Po posledních modelech Play10C a Play10 má teď za sebou představení novinka s názvem Play10T. Ta přímo nahrazuje předchozí generaci ze září loňského roku. Nicméně aktuální přírůstek neprošel nijak výraznou proměnou. Čínský producent totiž provedl pouze minimum nutných změn.
Nemastné neslané
Do čela zařízení se postavil 6,77palcový LCD displej dosahující na Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Vnitřní části patří čipová sada Snapdragon 6s Gen 3 od Qualcommu a tři různé konfigurace paměti (8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB). Celkovou výdrž udává bateriový článek o velikosti 7 000 mAh, který podporuje technologii rychlého 45W dobíjení nebo dokonce zpětné nabíjení.
Vzadu nelze přehlédnout výrazný ostrůvek pro objektivy fotoaparátu, kde hlavní slovo dostal 50MPx objektiv fotoaparátu. Naopak vpředu nechybí alespoň základní 5MPx selfie kamerka. Co se týče odolnosti, tak telefon splnil požadavky certifikace odolnosti IP65. Ve výbavě také vyniká technologie NFC, režim ochrany očí či dva reproduktory s funkcí až 400% hlasitosti.
Do obchodu mají pomalu nakročeny tři barevné varianty (bílá, černá, modrá) za cenu v přepočtu od 2 923 Kč do 3 479 Kč – dle zvolené konfigurace.
Zdroje: honor.com, ithome.com, gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Samsung odhaluje očekávaný model Galaxy F17 5G
HMD Ivalo XE je mobil do extrému, ale jen tak si ho nekoupíte
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře