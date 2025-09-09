AirPods Pro 3 přichází s monitorováním srdečního tepu

2025-09-09T19:15:41+02:00
9. 9. 2025

Zdroj: Apple

První jsme se dočkali představení AirPods Pro 3, tedy nové generace populárních a také dražších sluchátek. Apple hodně zdůraznil jejich vylepšení možnosti jako naslouchátka.

AirPods Pro 3

Samozřejmě společnost zdůraznila vylepšení zvuku a také vnitřního uspořádání, které má napomoci v lepší kvalitě. Současně Apple zmínil vylepšení ANC, tedy aktivního potlačení hluku. Mají nabídnout 4x lepší efektivitu. Došlo i na zrychlení této technologie. Navíc se má zvýraznit hlas toho, kdo na vás mluví a také váš vlastní hlas.

Vytvořit nový příspěvek ‹ Dotekomaniecz — WordPress Google Chrome 09092025 19 11 06 1920x1080x (2165) Apple Event — September 9 YouTube Google Chrome 09092025 19 09 53 1920x1080x

Zdroj: Apple

Jednou z novinek je automatický překlad, tedy živě a v reálném čase. Mírné zpoždění je pochopitelné, ale samotná podpora jazyků bude omezené a ještě nevíme, jestli přibude podpora pro češtinu. Navíc vše plynule spolupracuje s iPhonem, takže jak promluvíte, můžete zobrazit překlad na displeji svého iPhonu.

AirPods Pro 3 mají upravené špunty, aby lépe seděly u většiny uživatelů. Ostatně mají sluchátka celkem 5 výměnných náušníků. Nechybí odolnost vůči vodě a hlavně potu. Apple ale také zmínil využití u sportování. Ostatně mají nově integrovaný senzor srdečního tepu, a to přímo na okraji sluchátek. Díky tomu lze docílit většího množství dat. Dle Applu je podporováno kolem 50 sportovních činností. Aby funkci podpořil více, je zde i asistent pro motivaci, který se ozve právě prostřednictvím hlasu v sluchátkách.

Vytvořit nový příspěvek ‹ Dotekomaniecz — WordPress Google Chrome 09092025 19 13 14 1920x1080x

Zdroj: Apple

Na jedno nabití mají zvládnout 8 hodin přehrávání hudby s ANC. Cena je nastavena na 249 dolarů bez daně a předobjednávky startují již dnes.

Zdroj: Tisková konference

