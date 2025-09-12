HMD Ivalo XE je mobil do extrému, ale jen tak si ho nekoupíte

Zdroj: HMD
Sem tam se na trhu objeví unikátní mobily, které jsou určeny pro specifické účely nebo nasazení. Objevují se sporadicky a někdy o takových kouscích neinformují výrobci nějak veřejně. Tentokrát zde máme ale výjimku v podobě smartphonu HMD Ivalo XE.
Modularita základem
Zde je nutné říci, že HMD Ivalo XE pochází z relativně nové divize HMD, která se jmenuje HMD Secure. Je tedy jasné už podle názvu, co je zde hlavní vlastností. HMD Ivalo XE disponuje dvojitým systémem šifrování a kromě toho se nabízí několik variant operačního systému. Záleží na tom, co si zákazník přeje. Výrobce jednoduše upraví systém dle potřeb zákazníka.
Nejde ale jen o pokročilé šifrování systému a celkové softwarové zabezpečení. Mobil je vybaven i na napojení na privátní mobilní sítě, případně taktické. Navíc má na zádech Fusion 3.1, tedy konektor pro přídavné moduly, který má 16 pinů a je postaven na standardu USB 3.1. Díky tomu lze připojit dodatečnou techniku na mobil. Dokonce i vysílačku, ale nabízí dle popisu i dodatečné senzory.
HMD Ivalo XE je vybaven i hardwarovým vypínačem všech konektivit, případně se nabízí i dedikované tlačítko, aby mobil posloužil jako skutečná vysílačka. Výrobce zmiňuje jen některé specifikace a je zajímavé, že zde není standardní procesor. O výkon se stará Qualcomm Dragonwing Q-6690, který je určen spíše pro firmy než pro běžné koncové zákazníky. Ostatně jeho podpora je stanovena do roku 2034. Co se týče mobilu, tak u něj HMD Secure garantuje softwarové aktualizace do roku 2032, tedy sedm let.
Tento mobil není pro běžné smrtelníky. Spíše výrobce cílí na vládní zakázky, případně je určen pro firmy, které chtějí nestandardně vybavený mobil.
Specifikace HMD Ivalo XE
- displej: 6,32 palců, Full HD+, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 1000 nitů
- procesor: Qualcomm Dragonwing Q-6690
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx
- 5G SA/NSA, IP68, IP69K, MIL-STD-810H
- 20x 5G bands, Wi-Fi 7, CBRS, PPDR, MCx,
Zdroj: nokiapoweruser.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google spouští „Simplify“: nová AI funkce, která překládá složité texty do lidské řeči
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře