Apple představil Watch Series 11, Watch SE 3 a Watch Ultra 3

Dalším produktem z dílny Applu jsou nové hodinky. První ale zmínil, jak umí zachraňovat životy, a to nejen z pohledu nějakých zdravotních komplikací. Dle Applu pomáhají i v případě nehod a nejrůznějších nešťastných událostí.
Apple Watch Series 11
Apple se pochlubil zvýšením odolnosti skla, mají být odolnější až dvojnásobně proti poškrábání. Co je ale podstatnější, vyšší verze podporují 5G, což je značný krok v tomto segmentu. Zpětná podpora pro LTE nechybí.
Designově se ale nějak moc nemění a hodinky zůstávají více méně stejné. Co je ale povzbudivé, nově umí měřit i krevní tlak. Je to řešeno monitorováním velikosti cév. Dochází tedy k mnoha výpočtům. Zejména se společnost zaměřila na měření na hypertenze. Současně hodinky mají vylepšené monitorování spánku. Respektive hodinky mají nově spací skóre. Skrze jednoduché číslo se tak dozvíte, jak kvalitní spánek jste měli. Nechybí podrobnější analýza.
Došlo na vylepšení baterie a dle firmy mají vydržet 24 hodin používání, ale zde záleží spíše na tom, jak hodinky používáte a jak často spouštíte jednotlivé funkce.
Apple Watch SE 3
Také jsme se dočkali uvedení další generace hodinek Apple Watch SE 3. Základem je čip S10 a podporují stále zapnutý displej (AoD). Podporují gesta a nechybí například měření teploty kůže.
Současně mají mnoho zdravotních funkcí, jako je analýza tepu a komplikace se spánkem. Nabíjí se 2x rychleji než předchozí model a na jedno nabití mají vydržet 18 hodin. Také podporují 5G a jsou odolnější.
Apple Watch Ultra 3
Konečně jsme se dočkali nové generace největších a nejodolnějších hodinek, Apple Watch Ultra 3. Došlo na vylepšení displeje a jeho zvětšení při zachování stejné velikosti konstrukce. Displej je také jasnější než u přešlé generace.
K dispozici je i satelitní připojení, a to nejen pro SOS. Součástí je i textová komunikace. Také byla vylepšena baterie a hodinky mají na jedno nabití vydržet 42 hodin.
