Honor Play 10C překvapí nejen cenovkou

Společnost Honor bez velkých fanfár aktualizuje modelovou řadu Play, kam zařazuje dalšího zástupce s názvem 10C 5G. Čínský výrobce se v podstatě rozhodl nasadit hodně průměrnou výbavu, která je alespoň podtržena adekvátní cenovkou. Novinka může leda oslovit nejméně náročné uživatele. Ke všemu teprve následující dny nám potvrdí oficiální dostupnost mimo domovskou zemi.
Uspokojivý základ
Honor Play 10C 5G disponuje 6,61palcovým TFT LCD panelem, který dosahuje na HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Uvnitř běží čipová sada Dimensity 6300 od MediaTeku nebo 4/6/8GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 128/256GB interní úložiště. Bateriový článek o velikosti 6 000 mAh nabízí technologii rychlého 15W nabíjení.
Zadní část nenabídne nic jiného než jediný 13MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. Softwarová část je vyřešena operačním systémem Android 15 pod vlastní platformou MagicOS 9.0. Zájemce by ještě mohla zajímat certifikace odolnosti IP64, přední 5MPx selfie kamerka, 3,5mm audio jack či boční skener otisků prstů.
Podle zvolené konfigurace se cena po přepočtu pohybuje v rozmezí od 1 893 Kč do 2 623 Kč a k dispozici jsou tři barevné možnosti (bílá, černá, modrá). Prodej v Číně startuje už od úterý 12. srpna.
