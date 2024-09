Honor Play 9T: Zaujme větší baterií a odolností

Zdroj: Honor

Zatímco Honor uvedl na globálním trhu nejnovější ohebný mobil, který byl před časem uveden v Číně, tak doma představuje další novinku nazvanou Honor Play 9T.

Honor Play 9T

Už podle názvu je jasné, že se jedná o mobil nižší třídy. Má sice displej s HD+ rozlišením, ale aspoň se jedná o 120Hz panel. Mobil je také vybaven stereo reproduktory a nechybí odolnost vůči vodě a prachu. Sice to není na ponoření, ale v dešti by měl odolat.

Honor Play 9T se dále může pochlubit baterií o kapacitě 6000 mAh s podporou 35W nabíjení. Co se týče fotografické výbavy, tak je zde jen to nejnutnější v čele s 50MPx snímačem. Novinka podporuje sítě páté generace, a to díky procesoru Snapdragon 4 Gen 2. Ten má k dispozici až 12 GB operační paměti.

Honor Play 9T je spíše základní model, ale cena vychází bez daně v přepočtu přibližně na 3 200 Kč. Česká cena by se mohla pohybovat kolem 4 200, což by mohlo odpovídat. U nás se ale novinka asi objeví pod jiným názvem.

Specifikace

displej: 6,77 palců, 1610 x 720 pixelů, LCD, až 850 nitů, 120Hz

procesor: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256 GB

MagicOS 8 + Android 14

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů na straně

stereo

IP64

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, Beidou, Glonass, NFC

rozměry: 166,9 x 76,8 x 8,09 mm; 197 gramů

baterie: 6000 mAh + 35W

