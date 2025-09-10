Nový Honor Play10 dostává edici Android Go

Nový Honor Play10 dostává edici Android Go
2025-09-10T16:00:27+02:00
• 10. 9. 2025#Android #Smartphony

Honor Play10 | Zdroj: GSMArena

Čínská firma Honor si pro méně náročné uživatele připravila dalšího zástupce do známé edice Android Go. Oficiální oznámení má tentokrát za sebou model Play10, který tak v nabídce doplňuje telefon s názvem Play10C z minulého měsíce. Každopádně dnešní novinka oproti němu získala ještě o něco horší výbavu a ta mu jistě zajišťuje místo v základní třídě.

Nic než základ

Honor Play10 disponuje 6,74palcovým LCD displejem s HD+ rozlišením, ke kterému je připojena obyčejná 5MPx selfie kamerka. Hlavní slovo uvnitř dostala čipová sada Helio G81 od MediaTeku. Na pultech obchodů budou jen dvě paměťové konfigurace – 3/64 GB a 4/128 GB. Případný nedostatek místa půjde vyřešit až 1TB paměťovou microSD kartou.

honor play10 2 1500x1400x honor play10 1 1500x1400x honor play10 4 1500x1400x

Honor Play10 | Zdroj: GSMArena

Do zadní části můžeme připsat osamocený 13MPx objektiv fotoaparátu nebo článek baterie o velikosti 5 000 mAh. Ten navíc podporuje pouze technologii 10W nabíjení. Jak už bylo hned v úvodu zmíněno, tak softwarovou stránku zaštiťuje platforma Android Go. Z ostatních prvků výbavy si také zmínku zaslouží certifikace odolnosti IP52, 3,5mm audio jack, snímač otisků prstů či vestavěné FM rádio.

Datum zahájení prodeje zatím neznáme, což platí i pro doporučenou prodejní cenu. U prodejců budou připraveny tři barevné možnosti – černá, fialová, modrá.

Zdroj: gsmarena.com

