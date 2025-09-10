Zázrak, Spotify má konečně Lossless Quality audio. Česko je mezi prvními

Zdroj: Spotify
Roky slibů a prošení. I tak se dá popsat celý příběh kolem vyšší kvality audia na streamovací platformě Spotify. Nikdo vlastně ani přesně nevěděl, kdy se konečně dočkáme a jestli vůbec, ale všemu je konec. Právě dnes společnost oznámila dostupnost vyšší kvality audia, tedy Lossless Quality.
Lossless Quality na Spotify
Samotný zvuk u této nové možnosti má následující vlastnosti: 24bit/44,1 kHz FLAC. Ano, jedná se o bezztrátovou kvalitu, takže pokud máte kvalitní sluchátka, zajisté si vychutnáte tuto novinku. Jak asi předpokládáte, novinka není pro každého. Musíte mít Premium předplatné, ale dobrou zprávou je, že nemusíte nic připlácet.
Spotify uvádí, že novinka se postupně dostane do 50 zemí světa, ale zajímavé je, že již nyní je k dispozici v několika státech: v Austrálii, Rakousku, České republice, Dánsku, Německu, Japonsku, na Novém Zélandu, v Nizozemsku, Portugalsku, Švédsku, USA a Velké Británii. Ano, čtete dobře, Česko je mezi vybranými.
Pro nastavení takové kvality musíte kliknout na profilovou ikonu, dále nastavení a pak zvolit kvalitu médií. Zde si stačí vybrat novou možnost.
Bezztrátová kvalita je k dispozici na mobilních telefonech, stolních počítačích a tabletech a také na mnoha zařízeních, která podporují Spotify Connect, včetně Sony, Bose, Samsung, Sennheiser a dalších. Podpora pro další zařízení, včetně zařízení od společností Sonos a Amazon, bude brzy k dispozici.
V této nové kvalitě je k dispozici jen hudba, podcasty ani knihy nic takového nemají, ani videa.
Zdroj: theverge.com
