RCS míří na iPhony v Česku, náhrada za SMS a MMS aktualizováno

RCS míří na iPhony v Česku, náhrada za SMS a MMS [aktualizováno]
2025-09-10T14:55:03+02:00
• 10. 9. 2025#Mobilní operátoři

Apple iPhone 16 vs. iPhone 16e (nahoře); zdroj: Dotekománie

Aktualizováno 10. 9.

Po skoro měsíci zde máme oficiální informaci od T-Mobile kolem podpory RCS na iPhonech. Operátor uvádí, že tato komunikační a modernější metoda bude zpřístupněna 15. září s vydáním iOS 26.

RCS nastavení Krok 4 802x1593x RCS nastavení Krok 5 802x1593x RCS aplikace Zprávy 296x540x

Zdroj: T-Mobile

Původní článek 19. 8.

Už to bude více než rok od oznámení podpory RCS na iPhonech, tedy modernější technologie než SMS a MMS. Bohužel jsme do této chvíle nevěděli, kdy se konečně dočkáme v Česku. Apple se totiž rozhodl, že RCS bude zavádět postupně a Česko nepatřilo mezi vybrané země. Nyní zde máme zřejmě dobrou zprávu.

RCS se dočkalo aktualizace, vylepšení je i v oblasti zvuku

Zatím se testuje

Náš čtenář nás informoval, že se aktivovala podpora pro RCS technologii u jeho kolegy na jeho iPhonu. V tomto případě má na zařízení iOS 26 beta a má mobilního operátora T-Mobile. Jedná se tak o test a možná předzvěst toho, že následující stabilní verze operační systému přinese širokou podporu pro RCS.

Screenshot 20250819 121139~2(1) 1344x856x

Zdroj: Matěj Bartoš

Co se týče Vodafone a O2, tak nemáme jakékoliv informace o začátku testování. Není tak jisté, jestli zrovna další stabilní verze systému přinese širokou podporu.

Hlavní výhodou nové technologie je rozhodně širší podpora funkcí jako informování o stavu zprávy, posílání souborů, šifrování a i indikace psaní. Navíc se neúčtuje po zprávách a systém funguje i přes WiFi. Je zde ale nutné upozornit, že ne všechny funkce jsou dostupné, jelikož záleží, jaké verze aplikací mají obě strany.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

💡ANKETA: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat