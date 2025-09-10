RCS míří na iPhony v Česku, náhrada za SMS a MMS [aktualizováno]

Apple iPhone 16 vs. iPhone 16e (nahoře); zdroj: Dotekománie
Aktualizováno 10. 9.
Po skoro měsíci zde máme oficiální informaci od T-Mobile kolem podpory RCS na iPhonech. Operátor uvádí, že tato komunikační a modernější metoda bude zpřístupněna 15. září s vydáním iOS 26.
Původní článek 19. 8.
Už to bude více než rok od oznámení podpory RCS na iPhonech, tedy modernější technologie než SMS a MMS. Bohužel jsme do této chvíle nevěděli, kdy se konečně dočkáme v Česku. Apple se totiž rozhodl, že RCS bude zavádět postupně a Česko nepatřilo mezi vybrané země. Nyní zde máme zřejmě dobrou zprávu.
RCS se dočkalo aktualizace, vylepšení je i v oblasti zvuku
Zatím se testuje
Náš čtenář nás informoval, že se aktivovala podpora pro RCS technologii u jeho kolegy na jeho iPhonu. V tomto případě má na zařízení iOS 26 beta a má mobilního operátora T-Mobile. Jedná se tak o test a možná předzvěst toho, že následující stabilní verze operační systému přinese širokou podporu pro RCS.
Co se týče Vodafone a O2, tak nemáme jakékoliv informace o začátku testování. Není tak jisté, jestli zrovna další stabilní verze systému přinese širokou podporu.
Hlavní výhodou nové technologie je rozhodně širší podpora funkcí jako informování o stavu zprávy, posílání souborů, šifrování a i indikace psaní. Navíc se neúčtuje po zprávách a systém funguje i přes WiFi. Je zde ale nutné upozornit, že ne všechny funkce jsou dostupné, jelikož záleží, jaké verze aplikací mají obě strany.
Komentáře