Realme P3 Lite 5G je další přírůstek s atraktivní cenou
2025-09-14T09:00:48+02:00
• 14. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Realme

Realme představilo několik novinek v rámci série P. Už jsme zde měli modely jako Realme P3 Ultra 5GRealme P3 5G a další dva mobily. Dnes zde máme pokračování v podobě Realme P3 Lite 5G, tedy základnější model.

Slušný základ?

Stačí zmínit, že mobil má LCD displej s HD rozlišením, a je jasné, že cílí zejména na nižší cenu. Zobrazovací panel má sice 120Hz obnovovací frekvenci, ale nízké rozlišení asi odradí mnoho zájemců. Zadní strana má sice jakoby tři otvory pro foťáky, ve skutečnosti jsou zde jen dva, ale na oficiálních stránkách se dozvíte jen informace o hlavním. Ten má 32MPx rozlišení. Sekundární snímač asi má velmi slabé rozlišení a slouží jako podpora pro některé snímky.

1757569684358d452e83399964d2d9efd289e7702c019png 1080x1080x 1757570799157a86235fc3bff44a486b1c5ec84284ff9png 1080x1080x

Zdroj: Realme

Realme P3 Lite 5G získal certifikaci IP64, takže odolá nějakému střetnutí s vodou. Kromě toho má i vojenskou certifikaci, takže by měl vydržet bez újmy v náročnějších podmínkách, jako jsou teplotní šoky, silnější nárazy a podobně. Baterie má kapacitu 6000 mAh a je podporováno 45W nabíjení.

Novinka má sice starší operační paměti, ale úložiště je typu UFS. Cena je ale velmi zajímavá. Realme P3 Lite 5G v základní verzi přijde v přepočtu přibližně na 2 500 Kč, což není špatná suma na takto vybavený mobil. Kdy se dostane na evropský trh, zatím není známo.

Specifikace Realme P3 Lite 5G

  • displej: 6,67 palců, 720 × 1604 pixelů (HD+), IPS LCD, 120Hz
  • procesor: Dimensity 6300
  • 4/6 GB LPDDR4X RAM
  • úložiště: 128 GB (UFS 2.2) + microSD
  • Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
  • Android 15 + realme UI 6.0
  • Foťáky:
    • zadní – 32 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP64
  • MIL-STD 810H
  • 5G SA / NSA (n1/3/5/8/28B/40/41/77/78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C
  • rozměry: 165,6 x 76,22 x 7,94 mm; 197 gramů
  • baterie: 6000 mAh + 45W

Zdroj: fonearena.com

