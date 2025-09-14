Realme P3 Lite 5G je další přírůstek s atraktivní cenou

Zdroj: Realme
Realme představilo několik novinek v rámci série P. Už jsme zde měli modely jako Realme P3 Ultra 5G, Realme P3 5G a další dva mobily. Dnes zde máme pokračování v podobě Realme P3 Lite 5G, tedy základnější model.
Slušný základ?
Stačí zmínit, že mobil má LCD displej s HD rozlišením, a je jasné, že cílí zejména na nižší cenu. Zobrazovací panel má sice 120Hz obnovovací frekvenci, ale nízké rozlišení asi odradí mnoho zájemců. Zadní strana má sice jakoby tři otvory pro foťáky, ve skutečnosti jsou zde jen dva, ale na oficiálních stránkách se dozvíte jen informace o hlavním. Ten má 32MPx rozlišení. Sekundární snímač asi má velmi slabé rozlišení a slouží jako podpora pro některé snímky.
Realme P3 Lite 5G získal certifikaci IP64, takže odolá nějakému střetnutí s vodou. Kromě toho má i vojenskou certifikaci, takže by měl vydržet bez újmy v náročnějších podmínkách, jako jsou teplotní šoky, silnější nárazy a podobně. Baterie má kapacitu 6000 mAh a je podporováno 45W nabíjení.
Novinka má sice starší operační paměti, ale úložiště je typu UFS. Cena je ale velmi zajímavá. Realme P3 Lite 5G v základní verzi přijde v přepočtu přibližně na 2 500 Kč, což není špatná suma na takto vybavený mobil. Kdy se dostane na evropský trh, zatím není známo.
Specifikace Realme P3 Lite 5G
- displej: 6,67 palců, 720 × 1604 pixelů (HD+), IPS LCD, 120Hz
- procesor: Dimensity 6300
- 4/6 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128 GB (UFS 2.2) + microSD
- Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
- Android 15 + realme UI 6.0
- Foťáky:
- zadní – 32 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 32 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP64
- MIL-STD 810H
- 5G SA / NSA (n1/3/5/8/28B/40/41/77/78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C
- rozměry: 165,6 x 76,22 x 7,94 mm; 197 gramů
- baterie: 6000 mAh + 45W
Zdroj: fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
To nej z uplynulého týdne #37 – Spotify, podcast, iPhone Air a jiné novinky od Applu
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře