Mapy od Seznamu už umí plánovat trasu ve veřejné dopravě

Zdroj: Mapy.com
Dnešnímu světu vládnou globální služby, ale i tak se vždy najde prostor pro menší či lokální hráče. Jednou z takových služeb je i Mapy.com od Seznam.cz. Služba postupně nabírá funkce a někdy to vypadá spíše jako dohánění konkurence. I tak je dobré, že dochází k rozvoji. Nyní zde máme novinku v podobě plánování trasy hromadnou dopravou.
Cesta hromadnou dopravou
Jednoduše zadáte cíl, zvolíte veřejnou dopravu a naplánuje se celá trasa. Jsou zde nejrůznější způsoby, a to nejen autobus nebo vlak. V systému jsou i přívozy, lanovky a další způsoby dopravy. Jak můžete vidět níže na třetím snímku obrazovky, tak si můžete zvolit dopravní prostředky. Navíc si můžete filtrovat výsledky.
Konkrétně se nabízí možnosti jako Bez přestupu, Pouze bezbariérové spojení, S jízdním kolem, S kočárkem nebo S klimatizací. Jedná se o poměrně slušnou nabídku filtrů. Navíc najdete u některých spojů i přesnou aktuální polohu a navíc se vše snaží služba sledovat v reálném času, pakliže je to možné.
Aplikace navíc informuje i zpoždění, přestupech i výstupech. Služba se také snažit nasměřovat na oficiální nákupní místa jízdenek, i v podobě e-shopů. Opět zde platí, že se možnost nabízí, pokud je dostupná nebo má služba vhodná data. Tato novinka se nevztahuje jen na Česko. Dle oficiální zprávy se týká celé Evropy:
S plánováním hromadné dopravy v Mapy.com se můžete bez starostí vydat na cesty klidně po celé Evropě. Ať už chcete vyrazit vlakem do Vídně, autobusem do Berlína nebo podniknout delší výlet třeba až do Paříže, Mapy.com vám najdou ty nejlepší spoje. Díky propojení s evropskými dopravci máte přehled o odjezdech, přestupech i celkové trase, takže stačí se soustředit jen na to, kam vyrazíte příště.
Zástupce společnost vyzdvihuje tyto hlavní body:
- Výběr tras podle potřeb: bezbariérové, klimatizované, s přepravou kol nebo vhodné pro kočárky
- Přehledné výpisy spojů včetně čísla nástupiště, aktuálního zpoždění a informací o přestupech
- Jednoduché posouvání mezi dalšími spoji na zvolené trase
- Upozornění na výluky a mimořádné události, kde je k dispozici aktuální informace
- Na vybraných spojích možnost přímého prokliku na nákup jízdenky
- Sdílení tras a ukládání do sekce Moje mapy
- Plánování cest s neomezeným počtem průjezdních bodů
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře