Google spouští „Simplify“: nová AI funkce, která překládá složité texty do lidské řeči

Právnické formulace, vědecké studie nebo lékařské zprávy – složité texty, ve kterých se čtenář snadno ztratí. Google nyní přichází s nástrojem, který tyto informační bariéry pomáhá bourat. Nová funkce „Simplify“ v Google aplikaci pro iOS využívá umělou inteligenci k tomu, aby složité pasáže přeformulovala do jednodušší, čitelnější podoby – a to bez ztráty významu.
Google Simplify pomůže vysvětlit složitý textový obsah
Funkce Simplify umožňuje uživatelům zjednodušit libovolný text na webové stránce bez toho, aby opustili stránku samotnou. Po označení pasáže a klepnutí na tlačítko „Simplify“ se text odešle modelu Gemini Flash, který ho přeformuluje do srozumitelnější podoby a okamžitě zobrazí výsledek v reálném čase. Na rozdíl od klasického shrnutí nebo překladu Simplify nezkracuje obsah ani nepřidává nový kontext. Pouze přeformuluje text tak, aby byl lépe srozumitelný, ale zároveň si zachoval původní význam.
„Shrnutí často obětují detaily kvůli stručnosti. Simplify se soustředí výhradně na srozumitelnost – a někdy je výsledný text dokonce delší než původní,“ říká Sho Fujiwara, produktový manažer Google Research.
Prvotní impuls ke vzniku funkce přišel z oblasti medicíny, kde je přesnost klíčová. Lékařská terminologie často záměrně zamlžuje srozumitelnost kvůli ochraně pacientů. „Například místo ,zvracení’ se řekne ,emesis’, což sice zní odborněji, ale pro pacienta to může být matoucí,” vysvětluje softwarový inženýr Diego Ardila.
Po úspěchu v tomto segmentu se funkce začala testovat i na jiných typech textu – od technických článků po běžné diskuse na internetu. Výsledky překvapily i samotné vývojáře: AI si poradila se slangem, odbornými výrazy i složitými strukturami vět.
Namísto ručního nastavování pravidel využili vývojáři samoupravovací systém: jeden model AI generoval zjednodušené verze textu, zatímco druhý – hodnoticí model – posuzoval, jak dobře zachovává původní význam. Na základě zpětné vazby se první model sám upravoval. Tento cyklus se opakoval 824krát, dokud se nedosáhlo optimálních výsledků.
Klíčové parametry hodnocení:
- srozumitelnost,
- úplnost,
- shoda s původním významem (tzv. „entailment“).
Výsledkem byl model, jehož výstupy lidé při testování označili za výrazně přínosnější než původní texty – a zároveň si díky nim lépe pamatovali informace.
Aby bylo zpracování rychlé i u delších textů, vývojáři zavedli streamovací režim. Text se rozdělí na části, první část se zobrazí okamžitě a zbytek se zjednodušuje podle toho, jak uživatel scrolluje. Během testování se objevilo i zajímavé chování uživatelů – někteří začali funkci využívat jako slovník. Vývojáři tak přidali pravidlo, že pokud označíte jen jedno slovo, AI vždy nabídne jeho vysvětlení.
Funkci Simplify je možné použít také v aplikaci Gemini, ale její přínos spočívá v tom, že je plně integrovaná přímo do prohlížeče Google na iOS. Vývojáři tak ukazují sílu specializovaných nástrojů, které mohou doplňovat obecné AI asistenty. „Ve světě, kde se vše zjednodušuje a zrychluje, potřebujeme nástroje, které zachovávají hloubku i přesnost. Simplify je přesně takovým nástrojem,“ uzavírá Diego Ardila.
