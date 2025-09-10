iOS 26 vychází 15. září: Apple mění design i funkce iPhonů, na scénu přichází nový design „Liquid Glass“

Zdroj: Apple
Apple oficiálně potvrdil vydání nového systému iOS 26. Nový operační systém pro iPhony bude dostupný v pondělí 15. září a přináší největší vizuální proměnu za poslední roky. Seznamte se s „Liquid Glass“ novým designem, který zasáhne celý Apple ekosystém.
iOS26 s Liquid Glass je tady
Hlavní novinkou systému iOS 26 je zcela nový design „Liquid Glass“, který dodává uživatelskému rozhraní vzdušný lesklý vzhled. Tlačítka, vyhledávací pole i další prvky nyní působí průsvitně a jemně odhalují vrstvy pod sebou. Design není jen estetickým vylepšením – Liquid Glass má přinést hlubší vizuální konzistenci napříč zařízeními. Apple totiž potvrzuje, že tento styl přichází také do iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 a tvOS 26.
Během beta testování Apple průběžně ladil míru průhlednosti i kontrastu. Zpočátku byly hlášeny problémy s čitelností v Ovládacím centru, ale s postupnými aktualizacemi se vzhled výrazně zlepšil a finální verze působí vyváženě a příjemně.
Vedle vizuálních změn přichází i řada nových funkcí, které mají zlepšit každodenní používání iPhonů:
Živý překlad (Live Translation) díky Apple Intelligence
Funkce živého překladu umožní okamžitý překlad mluveného slova v reálném čase, a to díky novému systému Apple Intelligence, který využívá strojové učení přímo na zařízení. Cestování i mezinárodní hovory tak budou mnohem snazší.
Nové rozhraní Telefonní aplikace a filtrování hovorů
Apple přepracoval aplikaci Telefon, která má nyní modernější a přehlednější rozvržení. Novinkou je také funkce filtrování hovorů, která umožní automaticky rozpoznat podezřelé nebo nechtěné volání a podle toho s nimi naložit.
Vylepšené Zprávy: ankety a vlastní pozadí
Aplikace Zprávy dostává nové interaktivní možnosti:
- Vytváření anket přímo v konverzaci
- Přidávání vlastních pozadí do chatů pro lepší přizpůsobení stylu a nálady
Nová herní aplikace
iOS 26 představuje také zbrusu novou aplikaci Games, která by měla nabídnout lepší správu her, integraci s herním centrem – Game Center a možná i další překvapení, která zatím Apple detailněji nepředstavil.
Vydání iOS 26 značí další krok Applu k propojení designu a funkcí napříč zařízeními. Liquid Glass zaručuje elegantnější vzhled, zatímco nové funkce posouvají každodenní používání o úroveň výš. Uživatelé s kompatibilními zařízeními si mohou iOS 26 stáhnout 15. září, a to jako bezplatnou aktualizaci. Apple tradičně doporučuje zálohování dat před přechodem na nový systém.
Zdroj: theverge.com
