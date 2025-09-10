Motorola Razr 60 collections Crystals by Swarovski v Česku aktualizováno

Motorola Razr 60 collections Crystals by Swarovski v Česku [aktualizováno]
2025-09-10T16:25:53+02:00
• 10. 9. 2025#Android

Zdroj: Motorola

Aktualizováno 10. 9.

Měsíc od představení jsme se dočkali novinek i na českém trhu. Konkrétně se nabízí Motorola Razr 60 collections Crystals by Swarovski, tedy véčko a sluchátka Moto Buds Loop v rámci jednom balíku. Cena je nastavena na 24 990 Kč a dostupnost je ohlášena v obchodech MobilPohotovost a Alza.

Debutová kolekce zahrnuje model motorola razr 60, který se vyznačuje 3D prošívaným povrchem inspirovaným kůží s 35 ručně osazenými krystaly, včetně velkého krystalu s 26 fazetami na pantu, spolu s odpovídajícím prémiovým pouzdrem přes rameno. Součástí první kolekce jsou také sluchátka moto buds loop v exkluzivní barvě PANTONE Ice Melt, která kombinují krystalové ozdoby s technologií Sound by Bose a nabízejí výjimečný zvuk v elegantním designu s otevřeným uchem, který je stejně stylový jako pohodlný.

SMTR555b4 1326x1400x

Zdroj: Motorola

Původní článek 9. 8.

Od dubna táhnoucí se spekulace kolem úzké spolupráce mezi firmou Motorola a rakouským výrobcem broušeného křišťálu Swarovski jsou konečně na svém konci. Světlo světa totiž spatřil legendární „véčkový“ telefon Razr 2025 a bezdrátová sluchátka Buds Loop. Obě novinky u prodejců budou k dostání v rámci speciální edice pod názvem Brilliant Collection. Zároveň pro ještě lepší odlišení mají povrchovou úpravu Pantone Ice Melt.

Na oko dobrý

Hned v samotném úvodu můžeme zmínit, že zařízení po stránce vnitřní výbavy nemají žádné změny, takže výrobce pouze kompletně přepracoval designové zpracování. Model Razr 2025 se může pochlubit prošívanými zády, která byla osazena 35 krystaly Swarovski a byl použit materiál podobající se kůži.

motorola razr 2025 buds loop swarovski 1 0x0x motorola razr 2025 buds loop swarovski 3 0x0x

Motorola Razr 2025 Brilliant Collection | Zdroj: Motorola

Dále broušený pant obsahuje jeden větší krystal nebo také tvar bočních tlačítek má připomínat krystal. Prodejní cena činí 999,99 dolarů (tj. cca 21 056 Kč) a v balení naleznete průhledný obal s možností nošení přes rameno. Bezdrátová sluchátka Buds Loop s otevřenou konstrukcí dostala stejnou barvu jako telefon.

Na vnější části konstrukce opět najdete vysázené krystaly. Nicméně cenovku teprve zjistíme za pár hodin, protože ve Spojených státech spustí prodej už od čtvrtka 7. srpna.

motorola razr 2025 buds loop swarovski 4 0x0x motorola razr 2025 buds loop swarovski 5 0x0x

Motorola Razr 2025 a Buds Loop Brilliant Collection | Zdroj: Motorola

Zdroje: motorola.com, gizmochina.com, fonearena.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

💡ANKETA: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat