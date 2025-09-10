Motorola Razr 60 collections Crystals by Swarovski v Česku [aktualizováno]

Zdroj: Motorola
Aktualizováno 10. 9.
Měsíc od představení jsme se dočkali novinek i na českém trhu. Konkrétně se nabízí Motorola Razr 60 collections Crystals by Swarovski, tedy véčko a sluchátka Moto Buds Loop v rámci jednom balíku. Cena je nastavena na 24 990 Kč a dostupnost je ohlášena v obchodech MobilPohotovost a Alza.
Debutová kolekce zahrnuje model motorola razr 60, který se vyznačuje 3D prošívaným povrchem inspirovaným kůží s 35 ručně osazenými krystaly, včetně velkého krystalu s 26 fazetami na pantu, spolu s odpovídajícím prémiovým pouzdrem přes rameno. Součástí první kolekce jsou také sluchátka moto buds loop v exkluzivní barvě PANTONE Ice Melt, která kombinují krystalové ozdoby s technologií Sound by Bose a nabízejí výjimečný zvuk v elegantním designu s otevřeným uchem, který je stejně stylový jako pohodlný.
Původní článek 9. 8.
Od dubna táhnoucí se spekulace kolem úzké spolupráce mezi firmou Motorola a rakouským výrobcem broušeného křišťálu Swarovski jsou konečně na svém konci. Světlo světa totiž spatřil legendární „véčkový“ telefon Razr 2025 a bezdrátová sluchátka Buds Loop. Obě novinky u prodejců budou k dostání v rámci speciální edice pod názvem Brilliant Collection. Zároveň pro ještě lepší odlišení mají povrchovou úpravu Pantone Ice Melt.
Na oko dobrý
Hned v samotném úvodu můžeme zmínit, že zařízení po stránce vnitřní výbavy nemají žádné změny, takže výrobce pouze kompletně přepracoval designové zpracování. Model Razr 2025 se může pochlubit prošívanými zády, která byla osazena 35 krystaly Swarovski a byl použit materiál podobající se kůži.
Dále broušený pant obsahuje jeden větší krystal nebo také tvar bočních tlačítek má připomínat krystal. Prodejní cena činí 999,99 dolarů (tj. cca 21 056 Kč) a v balení naleznete průhledný obal s možností nošení přes rameno. Bezdrátová sluchátka Buds Loop s otevřenou konstrukcí dostala stejnou barvu jako telefon.
Na vnější části konstrukce opět najdete vysázené krystaly. Nicméně cenovku teprve zjistíme za pár hodin, protože ve Spojených státech spustí prodej už od čtvrtka 7. srpna.
Zdroje: motorola.com, gizmochina.com, fonearena.com, gsmarena.com
