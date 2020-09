To nej z uplynulého týdne #37 – Apple, Vodafone, Xperia 5 II

Zdroj: Apple

Nvidia kupuje společnost ARM za 40 miliard dolarů

Dnes jsme se dočkali potvrzení dřívější spekulace, že společnost Nvidia kupuje firmu ARM od SoftBank. Celý obchod má hodnotu 40 miliard dolarů, přičemž část bude vyplacena v hotovosti a část v podobě akcí. Nvidia navíc získá ještě divizi SoftBank Vision Fund. Ačkoliv byl obchod potvrzen, nyní bude muset být schválen patřičnými institucemi a úřady, jestli by nedošlo k narušení trhu. Pokud vše bude v pořádku, Nvidia chce rozšířit možnosti ARMu, zejména pak výzkumných center. [pokračování článku]

Fitbit Sense získává certifikaci pro EKG v EU

Dnešní chytré hodinky a náramky již poměrně běžně disponují senzorem pro měření srdečního tepu. Takovou možnost najdeme i u zařízení s cenou pod tisíc korun. Společnosti se snaží posunout vlastnosti chytrých hodinek na novou úroveň s novým senzorem EKG. Bohužel nelze novinku jen tak implementovat a je mnohdy nutné získat patřičnou certifikaci. Fitbit takovou dostal. [pokračování článku]

LG Wing je jen začátek, revoluce se teprve chystá

LG není nudnou firmou, která by se držela zaběhnutých konceptů nebo strategií. Už jsme se dočkali například modulárního smartphonu, jen se nesetkal s úspěchem. LG G5 dokonce zapříčinil změny ve vedení. Nejednalo se o nejvhodnější cestu, jak představit inovativní smartphone. Firma se zřejmě po několika neúspěších poučila a takové pokusy si nechává mimo hlavní linii smartphonů. Příkladem je LG Wing. [pokračování článku]

Samsung představil nové senzory pro focení

V srpnu minulého roku jsme se dočkali představení 108MPx senzoru od Samsungu. Ten se objevil v několika mobilech, přičemž se společnost nechala slyšet, že plánuje uvedení foťáku s ještě více megapixely. Na ten si nějakou dobu počkáme. Dnes jsme se dočkali uvedení celé nové řady senzorů, u kterých Samsung například láká na jejich velikost. [pokračování článku]

Moto G9 Plus oficiálně, láká na 5000mAh baterii a 64MPx snímač

České zastoupení společnosti Motorola nám poskytlo informaci, že novinka Moto G9 Plus bude na našem trhu dostupná za cenu 6 999 Kč, což je méně, než jsme předpokládali. [pokračování článku]

Moto E7 Plus oficiálně, další s 5000mAh baterií

České zastoupení společnosti Motorola nám poskytlo informaci, že novinka Moto E7 Plus bude na našem trhu dostupná za cenu 3 999 Kč. [pokračování článku]

Apple Watch Series 6 a levné Apple Watch SE oficiálně představeny, již od 7 990 Kč

Letos Apple věnoval chytrým hodinkám mnohem více času než vloni a s tím souvisí i představení hned dvou modelů najednou. Nové Apple Watch Series 6 doplní levnější model Apple Watch SE. [pokračování článku]

iPad 8. generace přichází s 6x vyšším výkonem než nabízí Chromebook

Apple na své online konferenci představila zbrusu novou osmou generaci iPadu. Celým názvem iPad 8, Ten přichází s procesorem Apple A12, který je výkonnější o 40 % než u sedmé generace procesor A10 Fusion. To ale není vše, co novinka nabízí. [pokračování článku]

iPad Air 2020: poprvé s Touch ID na boku, cena začíná na 16 990 Kč

Není to tak dlouho, co Apple znovu oživil modelovou řadu iPad Air 2020 a již tu máme tedy v pořadí čtvrtý model s tímto označením. Ten zaujme opět místo mezi základním iPadem 8.generace a drahým iPadem Pro. Nový model iPad Air 2020 přináší tenké rámečky, zbavil se domovského tlačítka a přináší čtečku otisků prstů TouchID poprvé u Applu do zapínacího tlačítka. Přichází tak se zcela novým designem, který pro řadu Air není typický. [pokračování článku]

Apple Fitness+ služba nabídne tréninky od nejlepších trenérů

Společnost Apple představila novinku v podobě služby Fitness+. Konkrétně jde o novou službu pro chytré hodinky Apple Watch. Ta vám v praxi pomůže zůstat fit, jak sám Apple prohlásil během své online konference. Služba totiž poskytuje tréninky od nejlepších světových trenérů, které můžete sledovat na iPhonu, iPadu nebo Apple TV. [pokračování článku]

Apple One přichází ve třech úrovních

Společnost Apple skutečně na své online konferenci představila zbrusu nový jednotný balíček Apple One, o kterém se spekulovalo několik týdnů před uvedením na trh. Zákazníci si tak nyní budou moci vybrat několik balíčků za jednotnou cenu. [pokračování článku]

Waze dostává nové funkce, zlepší se navigování

V tomto měsíci jsme se dočkali propojuje webu a aplikace u služby Waze. Díky tomu lze jednodušeji naplánovat trasu na počítači a následně si ji odeslat do mobilního zařízená. Dnes tu máme oznámení dalších novinek, které služba v omezené míře testovala, případně je již měli někteří dostupnou delší dobu. Waze se tentokrát soustředil na lepší informovanost. [pokračování článku]

Aplikace Váš telefon od Microsoftu umí zrcadlit aplikace z mobilu ve Windows 10

Po měsíci Microsoft informuje o „plné“ dostupnosti možnosti zrcadlení aplikace z mobilního telefonu v počítači s Windows 10. Jsou zde ale podmínky. Například novinka funguje jen v rámci stejné WiFi sítě a také je možné spustit pouze jednu aplikaci v danou chvíli. Bohužel je funkce stále dostupná jen pro Samsung smartphony. Kdy se dostane na další modely, není zatím známo. [pokračování článku]

Google Pay aplikace získává novou podobu

Platební metoda Google Pay si prošla celkem zajímavým vývojem. Na začátku se jmenovala Android Pay. Kromě možnosti bezkontaktního placení mobilním telefonem v obchodech se také přidala možnost placení přímo na internetu. V České republice jsme se dočkali široké podpory, přičemž v dohledné době se dočkáme placení přes Google Pay u Českých drah a také Lítačky. Nějakou dobu víme, že se má změnit design samotné aplikace pro Android. Zřejmě nastal čas aktualizace u všech uživatelů. [pokračování článku]

Sony Xperia 5 II oficiálně, přichází s cenou 24 990 Kč

Sony se snaží zaujmout novou strategií u svých top modelů. Hlavní novinkou je, že divize kolem standardních foťáků nově spolupracuje s mobilní divizí, díky čemuž se do nových smartphonů linou pokročilejší technologie v oblasti fotografování. Toho jsme si všimli nejlépe u modelu Xperia 1 II (recenze). Před rokem byl uveden zajímavý mobil Xperia 5 (recenze) a nyní jsme se dočkali pokračování v podobě Xperia 5 II. [pokračování článku]

Realme 7i je další levnější novinka se zajímavými specifikacemi

Tento měsíc jsme se dočkali od společnosti Realme již dvou modelů a zřejmě přišel čas na představení levnější modifikované verze v podobě Realme 7i. Ta si vypůjčila mnohé z mobilu Realme 7, ale v některých částech má slabší specifikace. Na druhou stranu může nalákat použitým procesorem Snapdragon. [pokračování článku]

Tim Cook může brzy v Applu skončit

Tim Cook a jeho tým se stále více zaměřují na plánování nástupnictví. Cook právě začal v pořadí již 10. ročník u kormidla společnosti Apple a už je čas přemýšlet o nástupci. Firma se poslední dobou snaží více kultivovat svoji další třídu vrcholových manažerů. [pokračování článku]

eRouška 2.0 je k dispozici ke stažení pro Android i iOS

Přibližně před měsícem došlo na představení druhé verze aplikace eRouška, která je tentokrát postavená na API od společností Google a Apple. Pracuje na jiném principu a více chrání soukromí uživatelů. Nová verze je již nyní k dispozici v obchodech s aplikacemi pro obě platformy. [pokračování článku]

Firefox Send od Mozilly končí

V červenci byla nucena společnost Mozilla pozastavit fungování služby Firefox Send, jelikož docházelo ke zneužívání. Původně mělo dojít k implementaci bezpečnostních prvků a také přihlášení, ale zjevně plány nešly tak dobře, jak se očekávalo. Společnost oficiálně končila celý projekt. Samotná stránka send.firefox.com již v podstatě neexistuje, přesměrovává na mozilla.org. Samotné aplikace již nejsou k dispozici v obchodech. [pokračování článku]

TikTok bude od neděle zablokován v obchodech pro USA

Populární sociální síť TikTok si měla podle původní plánů v podstatě najít partnera, který by zajišťoval provoz v USA. Zájem projevilo několik firem, přičemž to vypadalo, že by se úkolu nakonec mohla ujmout společnost Oracle. Ministerstvo obchodu a práce Spojených států amerických ale vydalo nařízení na základě rozhodnutí prezidenta Trumpa, že aplikace TikTok bude zakázána od 20. září. To znamená, že dojde k odstranění z obchodů pro zařízení, tedy AppStore a Obchod Play. [pokračování článku]

EU chystá legislativu, která donutí Apple zpřístupnit NFC pro placení

Když Apple poprvé integroval technologii NFC do svých zařízení, očekávali jsme, že zde budou určité podmínky. Ty se ostatně potvrdily a společnost si velmi hlídá využití. Sice došlo k pootevření využití pro NFC tagy, ale co se týče placení, lze využít jen Apple Pay. Zřejmě se chystá i možnost, že se z iPhonů a iPadů stanou platební terminály. Apple se ale může dostat do komplikací, které naruší jeho plány s NFC. [pokračování článku]

Datově neomezený tarif za 599 Kč se nabídne studentům od pondělí

Pokud jde o studentské tarify, tak u každého mobilního operátora najdete několik nabídek. Pokud jste ale chtěli neomezené volání, neomezené SMS zprávy a také pořádnou porci dat, výhodně vycházel tarif #jetovtobě od Vodafonu. Za 499 Kč jste měli vše podstatné a celkově 15 GB FUP, což je slušná porce dat. Navíc je součástí Social Pass, takže nedochází ke spotřebě dat na vybraných sociálních sítích. V pondělí se ale dočkáme novinky #jetovtobě Neomezený. [pokračování článku]

Amazfit Band 5 přichází s AMOLED displejem, SpO2 a 5ATM

Společnost Huami oznámilo novinku v podobě Amazfit Band 5, což je v podstatě identický produkt jako Xiaomi Mi Band 5, který byl představen už v červenci. To ale není žádné překvapení, protože oba chytré náramky jsou navrženy a vyráběny stejnou společností. [pokračování článku]

