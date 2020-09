EU chystá legislativu, která donutí Apple zpřístupnit NFC pro placení

Zdroj: Dotekomanie.cz

Když Apple poprvé integroval technologii NFC do svých zařízení, očekávali jsme, že zde budou určité podmínky. Ty se ostatně potvrdily a společnost si velmi hlídá využití. Sice došlo k pootevření využití pro NFC tagy, ale co se týče placení, lze využít jen Apple Pay. Zřejmě se chystá i možnost, že se z iPhonů a iPadů stanou platební terminály. Apple se ale může dostat do komplikací, které naruší jeho plány s NFC.

NFC v iPhonech i pro alternativní platební služby?

Německo minulý rok zavedlo legislativu, která nařizuje Applu zpřístupnit technologii NFC i třetím stranám, zejména v oblasti placení, za rozumný poplatek. EU vede několik vyšetřování pro technologickým gigantům, přičemž jedno z nich se týká i Applu. V tomto případě jde o možnost zneužití postavení u bezkontaktního placení pomocí NFC technologie.

Redakce Bloomberg informuje, že EU nyní zvažuje legislativu, která by přikázala Applu otevřít NFC technologii pro placení v obchodech i dalším subjektům. V tuto chvíli se jedná pouze o návrh a disponuje formulací, že technologické firmy budou muset otevřít cestu k NFC za rovnocenných podmínek, které nebudou diskriminovat. To může znamenat i to, že si Apple bude něco účtovat.

V tuto chvíli má Apple z každé provedené platby malé procento, tudíž na službě Apple Pay vydělává pokaždé, jakmile kdokoliv zaplatí v obchodech. Otevřením NFC by přišel o příjmy, takže by si asi nastavil nějaké poplatek nebo by vyžadoval procento z platby. Zatím ale nelze odhadovat, co se stane a jaké podmínky budou nastaveny v případě, že by vznikla nová legislativa platící pro všechny členské státy EU.

Je tedy otázkou, jestli by nějaká banka nebo finanční instituce by nabídla své řešení, které bude nákladné a navíc by se muselo něco odvést Applu z každé platby. Stačí se podívat na konkurenční Google Pay. Banky mnohdy raději zavrhly vlastní řešení a nabídly podporu služby Google Pay, která je navíc zdarma pro všechny strany.

