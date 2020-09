iPad Air 2020: poprvé s Touch ID, cena začíná na 16 990 Kč

Zdroj: Apple

Není to tak dlouho, co Apple znovu oživil modelovou řadu iPad Air 2020 a již tu máme tedy v pořadí čtvrtý model s tímto označením. Ten zaujme opět místo mezi základním iPadem 8.generace a drahým iPadem Pro. Nový model iPad Air 2020 přináší tenké rámečky, zbavil se domovského tlačítka a přináší čtečku otisků prstů TouchID poprvé u Applu do zapínacího tlačítka. Přichází tak se zcela novým designem, který pro řadu Air není typický.

Apple Watch Series 6 a levné Apple Watch SE oficiálně představeny

iPad Air 2020: Design Pro za méně peněz

Pokročilou technologii rozpoznání obličeje FaceID si tedy Apple schoval pro vyšší modely iPad Pro a novinka tak nabízí čtečku otisků prstů. Ta je integrována do tlačítka pro vypnutí / zapnutí na standardní horní straně. Podobné řešení u Android zařízení vídáme poměrně běžně, jen pro Apple je to premiéra.

Nový iPad Air 2020 nabízí displej s úhlopříčkou 10,8 palce a mírně tlustšími rámečky než již zmíněný iPad Pro. Z toho ale převzal až na detaily design a také modernější konektor USB-C, který nahradil Lighting. Displej samozřejmě podporuje True Tone a přichází s rozlišením 2 360 x 1 640 pixelů. Samozřejmostí je též Smart connector na zádech pro připojení klávesnice. Nový tablet je také kompatibilní se stejnou Apple Pencil 2 a klávesnicemi jako právě Pro modely.

Uvnitř tepe procesor Apple A14 Bionic, který je poprvé vyroben 5nanometrovou technologií. To je trochu překvapení, očekávali jsme totiž, že se tento procesor objeví jen u modelové řady Pro. Odbývá si zde tak premiéru tento nejvýkonnější čip.

Oproti iPadu Pro postrádá novinka ProMotion displej, tedy 120Hz panel. Zapomenout nesmíme ani na podporu P3 Wide Color. Na zadní straně se nachází 12megapixelový fotoaparát, který skvěle poslouží pro skenování dokumentů a jedná se o stejný jako na vyšším Pro modelu. Ten navíc zvládne natáčet videa v rozlišení 4K při 60 fps. Podporuje také 240 fps při zpomaleném režimu natáčení.

Naopak přední strana disponuje 7megapixelovým FaceTime fotoaparátem. Tablet je mimo jiné vyroben ze 100% recyklovaných materiálů. V prodeji pak bude pět variant, včetně nové barvy Rose Gold, Green a Sky Blue. iPad Air 2020 startuje s cenou 599 dolarů v USA. České oficiální ceny začínají na 16 990 Kč za 64 GB verzi. Další ceny najdete níže v přehledu:

64 GB – 16 990 Kč

256 GB – 21 490 Kč

64 GB Cellular LTE – 20 490 Kč

256 GB Cellular LTE – 24 990 Kč



Domů » Články » iPad Air 2020: poprvé s Touch ID, cena začíná na 16 990 Kč

reklama reklama