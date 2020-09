Tim Cook může brzy v Applu skončit

Zdroj: 9to5Mac

Tim Cook a jeho tým se stále více zaměřují na plánování nástupnictví. Cook právě začal v pořadí již 10. ročník u kormidla společnosti Apple a už je čas přemýšlet o nástupci. Firma se poslední dobou snaží více kultivovat svoji další třídu vrcholových manažerů.

Tim Cook bude muset brzy předat žezlo

Cook začíná svůj 10. rok u kormidla, přičemž jeho manažerskou skupinu zaplňují hlavně starší viceprezidenti, kteří v Applu pracovali déle než dvě desetiletí. Vydělali tak desítky milionů dolarů a jsou ve věku 55 až 60 let. To je samozřejmě důvod, proč se cupertinská společnost rozhodla „pěstovat“ další třídy vrcholových manažerů. Tuto informaci poskytli lidé obeznámení s touto problematikou. Apple odmítl situaci komentovat.

I když Cook neposkytl žádné náznaky toho, že je připraven ustoupit do ústraní, poslední zahraniční zprávy naznačují, že současný provozní ředitel společnosti Apple, Jeff Williams, je interně považován za nástupce současného CEO.

V oblasti produktového marketingu Greg Joswiak nedávno převzal pozici od Phila Shillera. Apple tuto informaci potvrdil teprve minulý měsíc, ovšem Shiller každým rokem předával určitou odpovědnost na jiné – Grega Joswiaka. Pokud jde o nástupce Joswiaka, Apple má údajně seznam potenciálních kandidátů, přičemž současným vedoucím je viceprezident pro marketing iPhonu Kaiann Drance.

Pokud jde o tým softwarového inženýrství, Craig Federighi pravděpodobně zůstane ve své roli ještě několik let, vzhledem k tomu, že je nejmladším členem výkonného týmu ve věku 51 let. I on ale jednou bude muset přenechat svou pozici mladším – mezi hlavní kandidáty patří Sebastien Marineau-Mes, viceprezident Intelligent Systems Experience, a Jon Andrews.

